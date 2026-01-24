Enver Aysever'in izahı zor o talihsiz konuşmasına da bundan sebep tutuklanmasına da üzülmüştüm.

Fakat şaşırmamıştım, Enver'in böyle "kontrolsüz" çıkışları vardır.

Hayli zamandır tanırım, birlikte yolculuk da yaptık, birçok TV programına da çıktık.

Edebiyata ve özellikle de tiyatroya ilgisini hep takdir ettim. Üstelik Ferhan Şensoy gibi birçok ortak beğenilerimiz de vardı. Bu da dostluğumuzu sürdürmemiz için yeterli olmuştu.

Siyasi görüş bakımından ortak noktamız yoktu ama pek tutarlı olmasa da "antiemperyalist duruşunu" önemserdim.

Zira bu özelliği, müstevlilerden medet uman ve ülkesini Batılılara şikâyet etmeyi marifet bilen "muhalif güruhu" hesaba katacak olursak, ilaç gibiydi.

Uzun lafın kısası, biri hariç (o da bende kalsın) Enver'in hiç falsosunu görmedim.

***

bir defasında,'i verelim'i alalımdemişti.Bu sözden mülhem, ben de "muhalif" Enver'in karşılığında, bir düzine "yandaş" Cem Küçük'ü şak diye verirdim.Her şeyden evvel Enver öyle kolayından yalan söyleyecek, iftira atacak biri değildir.Ne acıdır ki her insanda olması gereken bu özellik,gibi elemanlar yüzünden artık günümüzde "erdem" katına yükseldi.CHP Genel Başkanı'in de (CHP hizmet içi eğitimine fazla maruz kaldığından mıdır nedir?) yalansız bir günü geçmiyor.Sen kalk Çekmeköy meydanında sanki elinde noter tasdikli bir hakikat belgesi varmış gibi "Bir karış yalan yazdı!" diye gürle.Hem de güvenilirliği ile bilinen yılların gazetecisi'e.Nedenini biliyorsunuz; Enver Aysever 'in kendisine elini uzatan Ekrem İmamoğlu 'na,dediğini yazdı ya, ondan.Sevgili Mahmut'un konuyla ilgili yazısını okur okumaz, "Benim tanıdığım Enver avuruna zavuruna hiç bakmaz, dan diye bunu söyler..." demiştim. Dahası, hangi baskı altında kalırsa kalsın söylediğini de geri almaz, tevil de etmez diye düşünmüştüm.Öyle de oldu... Hâliyle olan'e oldu. Yani, döndü dolaştı "yalan"dediği o ağır taş kendi ayağına düştü.

***