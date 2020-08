ŞEBNEM BURSALI

Yerli ve milli olmanın önemini en çok savunma sanayii ve enerjide anladık. Tam bağımsızlığın gerçek yolu, özellikle bu alanlarda dışa bağımlılığı en aza indirmekten geçiyor. Diplomaside, üretimde, ekonomide, sürdürülebilir rekabet ve kalkınma da beraberinde geliyor. İşte Türkiye'nin Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yıldır yaptığı tam da bu. O yüzden dışarıdaki emperyaller FETÖ-PKK-YOG-PYD terör örgütleri ve içerideki DOST'larıyla Erdoğan üzerinden Türkiye'ye saldırıyor. Dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Kalyon Holding'in Avrupa ve Ortadoğu'nun ilk yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası'nın açılışında Erdoğan, bakanların ve Cemal Kalyoncu'nun verdikleri mesajlar, Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinden rahatsız olanları çok daha fazla rahatsız edecek. Enerji Bakanlığı döneminde başlattığı Milli Enerji hamleleri ile hedef haline gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, nereye geldiğimizi çok güzel özetledi: "Beton edebiyatı lobisi yapanlara en güzel cevap bugün burada verildi; Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi." Kalyon Holding'in yatırım için sloganı; "Ankara'da bugünden itibaren güneş bir başka doğacak" idi. Biz biraz genişletelim; Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye güneş artık başka doğacak. Bakan Albayrak'ın dediği gibi her alanda artık; MADE IN TÜRKİYE..