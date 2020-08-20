Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Şebnem Bursalı Made in Türkiye
ŞEBNEM BURSALI
20 Ağustos 2020, Perşembe ŞEBNEM BURSALI

Made in Türkiye

Yerli ve milli olmanın önemini en çok savunma sanayii ve enerjide anladık. Tam bağımsızlığın gerçek yolu, özellikle bu alanlarda dışa bağımlılığı en aza indirmekten geçiyor. Diplomaside, üretimde, ekonomide, sürdürülebilir rekabet ve kalkınma da beraberinde geliyor. İşte 'nin Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yıldır yaptığı tam da bu. O yüzden dışarıdaki emperyaller FETÖ-PKK-YOG-PYD terör örgütleri ve içerideki DOST'larıyla Erdoğan üzerinden Türkiye'ye saldırıyor. Dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'in Avrupa ve Ortadoğu'nun ilk yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası'nın açılışında Erdoğan, bakanların ve 'nun verdikleri mesajlar, Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesinden rahatsız olanları çok daha fazla rahatsız edecek. döneminde başlattığı Milli Enerji hamleleri ile hedef haline gelen Hazine ve Maliye Bakanı , nereye geldiğimizi çok güzel özetledi: "Beton edebiyatı lobisi yapanlara en güzel cevap bugün burada verildi; Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi." Kalyon Holding'in yatırım için sloganı; "'da bugünden itibaren güneş bir başka doğacak" idi. Biz biraz genişletelim; Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye güneş artık başka doğacak. Bakan Albayrak'ın dediği gibi her alanda artık; MADE IN TÜRKİYE..

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA