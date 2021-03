ŞEBNEM BURSALI

Bu ay iki önemli kongre gerçekleşiyor. MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı yarın, 24'ünde de AK Parti'nin kongresi var. Kongreler ve kurultayların slogan ve temaları her zaman anlamlı olur, mesaj ve hedef içerir. "İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik... Kazanan Türkiye Olacak" sloganıyla MHP ve "Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla AK Parti'nin ortak hedefi; 2023... Söz konusu tarihin önemi sadece Cumhuriyetin 100. Yılı olması değil elbette; hem genel seçimlerin hem de belediye ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacak olması hedefin önemini artırıyor.

1997 yılından bu yana Genel Başkan olan Devlet Bahçeli'nin tek aday olarak gireceği yarınki Büyük Kurultay'da, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için blok liste çıkarılacak. Genel Merkez kaynaklarına göre partinin yetkili kurullarında görev almak için rekor sayıda başvuru gerçekleşti. 75 asil ve 20 yedek üyenin yer alacağı liste; partiyi aynı zamanda 2023'e taşıyacak hedef ve vizyonu da temsil edecek kadrolar olacak.

Belli oranda değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılan yönetim kadrosunda hem 2023 vizyonu hem de iç ve dış tehditlere karşı milli birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulan süreçte millete tercümanlık yapabilecek isimlerin olması bekleniyor.

Bugüne kadar parti yönetiminde tecrübe ile gençliğin enerjisinin birlikte temsil edilmesine ayrı bir önem veren Genel Başkan Bahçeli, 1200 delegenin önüne çıkaracağı listeyi oluştururken ve sonrasında bu liste içinden belirleyeceği Başkanlık Divanı üyeleri isimlerinde son derece hassas davranıyor.

Her kurultay ve kongrede en merak edilen mesajların başında, Genel Başkan'ın yapacağı konuşma gelir. Dolayısıyla yarınki kurultayda MHP Lideri Bahçeli'nin yapacağı konuşmada vereceği mesajlar çok önemli. Bahçeli'nin konuşmasına büyük bir dikkatle hazırlandığı, söylediği her cümle ve mesajı bir kuyumcu titizliğiyle ölçüp tarttığı biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemi, Cumhur İttifakı'nın gücü ve kararlılığı, yeni ve sivil bir anayasa hazırlığı ile HDP'nin kapatılması dahil pek çok önemli mesajı vermesi beklenen Bahçeli'nin; Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zorlu süreçte milli birliğin derinleşmesi ve dünden daha da güçlü hale gelmesine yönelik sözleriyle milliyetçi fikriyatın bir kez daha altını çizmesi bekleniyor.

