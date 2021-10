ŞEBNEM BURSALI

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık yarışı' CHP içinde 'el mi yaman bey mi yaman' sözünün karşılığı şu sıralar! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'nın ortak adayı olmakla ilgili başlarda isteksiz olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurmay çevresinin baskısı ve yönlendirmesi ile tam konsantre 'aday olduğunu' ilan etti, etmeye devam ediyor. Daha birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin 'Genel Başkan olmaması gerektiği' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, bırakın artık Genel Başkanlık sıfatını, yaptığı tarifler ve attığı adım ve strateji ile her geçen gün 'ben adayım' algısını daha da pekiştirmeye çalışıyor. Ama gelgelelim en büyük rakibi kendi partisi içinden. Hatta, kendi ısrarıyla ve pek çok parti kurmayıyla ters düşmesine sebep olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday yaptığı Ekrem İmamoğlu!

İmamoğlu'nun bu niyeti seçildikten sonra değil, daha adaylığı sürecinden belliydi. 'Ben aslında Büyükşehir'e değil, Cumhurbaşkanlığı'na adayım' mesajını ortaya koyan her adımı attı, atmaya devam ediyor. Kaldı ki bu niyetinde yalnız da değil, ciddi bir milletvekili (CHP'li) destekçisi de var. Millet İttifakı ortaklarından Meral Akşener'in 'kardeşim' diyecek kadar, Fatih Sultan Mehmet'e benzetecek kadar desteği de var. İttifakın diğer ortağı HDP'yi memnun edecek adımlar atmaya en başından bu yana devam ediyor. Kayyım atanan HDP'li belediye başkanlığına destek turundan tutun da, Diyarbakır'a defalarca gidip Diyarbakır Annelerini ziyaret etmeden dönmesi ve daha niceleri ve eşi Dilek hanımın, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile düzenli olarak görüşmesi ve ilişkileri yakın tutma girişimi de bu adımlardan sadece birkaçı. Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana İstanbul'dan çok Anadolu yollarında, il il dolaşan Ekrem İmamoğlu'nun son olarak doğuyu kapsayan ziyaretleri de CHP içinde artık rahatsızlığı gün yüzüne çıkardı. CHP İl Başkanının karşılamadığı Diyarbakır'dan önce Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un teşkilatlara talimat verdiği ve hatta İmamoğlu'na gezinin iptali için uyarı gönderdiği de biliniyor.

Önümüzdeki günlerde bu gezinin ve verilen mesajların yankılarını, yansımalarını daha çok tartışacağımız kesin. 29 Eylül'de İstanbul'daki Tarım Zirvesi öncesinde bu zirveye katılacak tüm CHP'li Belediye Başkanlarına bir gün erken gelmeleri davetini yapan ve gelen bütün CHP'li Başkanlara iki buçuk yıl içinde neler yaptığını anlatan tanıtımlar düzenleyen İmamoğlu'nun bu tavrı bir ay önce de rahatsızlık yaratmıştı. Sadece Genel Merkez yönetimi değil, başkanlar da İmamoğlu'nun bir Belediye Başkanı gibi değil, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı olarak bu çalışmaları gerçekleştirdiği yorumunu yaptılar. Ve; aynı toplantıda İmamoğlu'nun ekibi gelen başkanlara ve ekiplerine "Eğer CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmezse 100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı da açık açık verilmişti. Bir aydır fısıltıyla konuşulan bu konu, İmamoğlu'nun Genel Merkez'in 'gitme' talimatına rağmen yaptığı Elazığ ve Diyarbakır gezisi ve mesajlarının ardından artık iyice su yüzüne çıktı.