ŞEBNEM BURSALI

Çeyrek yüzyıldan uzun süredir Ankara gazetecisi olunca siyasetin belli rutinlerinde belli alışkanlıklar geliştirmek de normal oluyor. Her yıl bütçenin görüşüldüğü Meclis Komisyonu ve Genel Kurul süreçleri hem iktidar hem muhalefet açısından son derece hararetli geçer. Bu yılki görüşmelere de daha en başında CHP liderinin malum "el hareketi" damgasını vurdu.

Her ne kadar kendisi, "Siz benim elime değil, ne dediğime bakın" dese de Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma tarzındaki problem bir kez daha kendini gösterdi. Doğru ya da yanlış eleştirilerini kamuoyunda tartıştırmak yerine, her seferinde kendisini tartışma konusu yapmayı beceriyor.

Son olayda da yaptığı el hareketi dolayısıyla kendisini tartışmanın odağı haline getirdi ve eğer siyaseti sahnede sergilenen bir üslup olarak yorumlarsak, sahneyi de işgal etti!



'SİZE KAHVALTI EDECEĞİNİZ TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ'

Gelelim siyaset sahnesinin problemli başka ayrıntılarına... Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında özellikle CHP-İP ve HDP'lilerin sergilediği söylem ve eylemlere baktığınızda, canlı yayınlanan görüşmelerde neredeyse "artı 18" uyarısının zorunlu hale geleceğini görüyorsunuz.

Her ne kadar Meclis Genel Kurul tutanaklarında küfür veya kötü söylemler açıkça yer almasa da nokta noktayla belirtilip boş bırakılan deşifrelerden neler dendiğini az çok tahmin ediyorsunuz. Çarşamba günkü görüşmelerin tutanaklarını tek tek inceledim. Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hem de diğer parti sözcülerinin konuşmalarını neredeyse satır satır okudum.

Özellikle HDP adına kürsüden konuşan sözcülerin, maalesef Meclis tutanaklarına kadar geçen ve devleti, güvenlik güçlerini, polisleri neredeyse terörist yerine koyan ifadelerini okurken sinirlenmemek elde değil. HDP'li Hasan Özgüneş'in "çadır devleti" tanımlamasını defalarca kullanmasını mı, "Kürdistan'a özgürlük" diyeni mi, bakan için "Psikoloğa git" ifadesini dillendireni mi söyleyeyim.

Her dönem en hararetli tartışmaların yaşandığı İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde yapılan bütün eleştiri ve saldırılara yanıt verip siyasetteki ustalığını konuşturan Bakan Soylu'nun tutanaklara da yansıyan sözlerini kayıtlara geçirmekte fayda var. AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'i öldüren PKK'lı terörist Miraç Dinç'in, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandığına dair belgeli açıklaması ve bunun karşılığında HDP'lilerin yuhalayarak tepki göstermesi sonrasında Bakan Soylu'nun tutanaklardaki ifadesi şöyle oldu:

"Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Sizi onlar da kurtaramayacak!"

PKK'lı katilin evinde kaldığı HDP Milletvekili Kaçmaz'ın savunması da hem komik hem itiraf niteliğinde. "Benim çok yerde evim var. HDP'nin gençlik kollarından arkadaşlar da kullanıyor bu evleri" derken, PKK'nın gençlik meclisi üyesi katil Miraç Dinç'in, aynı zamanda HDP'nin gençlik kollarından kişilerle aynı evi paylaştığını da açıklamış oldu.

Bakan Soylu'nun İP sözcüsüne cevap vermek için tekrar çıktığı kürsüdeki Millet İttifakı'nın 3 ortağına yönelik ibretlik sözleri de tutanaklara şöyle geçti: "Direkt size cevap vermek eksik olur, üçünüz de aynısınız. En önemli meselelerde HDP'lilerin, PKK'lıların payandası oldunuz çünkü. Size kahvaltı edeceğiniz terörist bırakmayacağız."