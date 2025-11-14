Robot gücü ve 5G ile üretimde dijital dönüşümü hızlandırıyor

Türkiye’nin lider entegre telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, robotik çözümler geliştiren teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlar ve üretim sektörüne yönelik 5G tabanlı iş birlikleriyle dijital dönüşüm ekosistemine ivme kazandırıyor

Türk Telekom, 5G'nin sağladığı düşük gecikme süresi ve yüksek veri aktarım kapasitesini, özellikle akıllı fabrikalar ve endüstriyel otomasyon projelerinde kullanıma sunuyor. Şirket, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurduğu özel 5G test alanları ve kampüs ağlarıyla sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırmayı hedefliyor. Bu projeler kapsamında 5G tabanlı otonom robotlar, artırılmış gerçeklik destekli bakım uygulamaları ve sensör tabanlı veri toplama sistemleri test ediliyor. Ayrıca Türk Telekom, yerli donanım ve yazılım üreticileriyle gerçekleştirdiği ortak çalışmalarla, üretim sektörüne özel 5G çözümlerinin Türkiye'de geliştirilmesini teşvik ediyor. Bu girişimler, hem yerli teknolojilerin küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hem de endüstriyel verimlilikte sürdürülebilir bir dönüşüm sağlamayı amaçlıyor. Türk Telekom'un teknoloji girişimleriyle kurduğu stratejik iş birlikleri, şirketin 5G, yapay zekâ ve robotik alanlarını bir araya getiren Endüstri 5.0 vizyonunun temelini oluşturuyor.



DÜŞÜK GECİKME DESTEĞİ

Yerel üretim sahalarında dijitalleşmeyi hızlandırmak için Türk Telekom, 5G'nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği avantajlarını kullanarak özel 5G test alanları ve pilot kampüs ağları kuruyor. Bu altyapı üzerinde yürütülen projeler otonom mobil robot (AMR) uygulamaları, artırılmış gerçeklik ile bakım ve servis süreçleri, sensör verisiyle gerçek zamanlı üretim optimizasyonu gibi çözümleri kapsıyor. Sektör raporları, özel 5G bağlantılarının sanayi dijitalleşmesinde önemli rol oynayacağını, özel 5G bağlantılarının 2023 ve sonrası dönemde hızlı büyüyeceğini ve endüstriyel kullanım örneklerinin (akıllı fabrika, lojistik, limanlar) ön planda olduğunu gösteriyor.







Türk Telekom'un altyapı ve kurumsal erişim kaynaklarını, yerli donanım/yazılım üreticileri ve robotik girişimlerle bir araya getirmesi hem üretimde yerlileşmeyi hem de sınai otomasyon çözümlerinin yerel test ve ölçeklenmesini amaçlıyor.

Bu yaklaşım, üretim sahalarında pilot uygulamalar gerçekleştirerek teknolojilerin saha performansını ve tedarik zinciri entegrasyonunu hızlandırıyor.



FABRİKA LİMAN VE KAMPÜSLER

Bölgesel dağılımda ABD ve Çin, robotik VC yatırımlarında belirleyici konumda olup küresel yatırımların büyük bölümünü oluşturuyor. Aynı zamanda 2024 ve 2025 içinde bazı robotik girişimler (özellikle AMR, lojistik robotları ve üretim otomasyonu odaklı olanlar) dikkat çekici turlar çekti. Öte yandan, özel 5G pazarına ilişkin analizler, özel 5G bağlantılarının önümüzdeki yıllarda hızla artacağını ve özellikle fabrikalar, limanlar, büyük kampüsler ve kritik altyapılarda benimsenmesinin üretim verimliliğini ve otomasyon kapasitesini yükselteceğini öngörüyor. Raporlar, özel 5G bağlantılarının IoT/Endüstri uygulamalarında güvenlik, kontrol ve ölçeklenebilirlik avantajı sağladığını, üreticilerin önümüzdeki 3–5 yılda robotik yatırımlarını ve 5G tabanlı dijital dönüşüm projelerini artırma eğiliminde olduğunu aktarıyor.



ROBOTİK GİRİŞİMLERE YATIRIM ARTIYOR

TT Ventures, Türkiye'nin robotik ve otomasyon ekosistemine yaptığı yatırımlarla üretim ve lojistikte dijital dönüşümü destekliyor. Milvus Robotics, Ankara merkezli otonom mobil robot (AMR) girişimi olarak Mayıs 2025'te TT Ventures GSYF liderliğinde 4.5 milyon dolar yatırım aldı. Çözümleri Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa'da kullanılıyor. Robomotion, TT Ventures portföyünde yer alan, endüstriyel otomasyon ve robotik süreç otomasyonu (RPA) çözümleri geliştiren girişim. Speedy Market, PİLOT programı desteğiyle otonom teslimat robotlarıyla son kilometre lojistiğini dijitalleştiriyor. Bu üç girişim, Türk Telekom'un 5G ve akıllı üretim vizyonunun somut örneklerini oluşturuyor.