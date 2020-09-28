FERHAT ÜNLÜ

Ermenistan'ın dün sabah Azerbaycan'a karşı sivil yerleşim yerlerini vurarak başlattığı saldırı, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki vekâlet savaşlarının Kafkasya'ya taşındığı anlamına geliyor.

Esasında bunun hazırlıkları bir süredir yapılıyordu. Nereden mi biliyoruz? Haziran ayından beri Ermenistan'la PKK'nın yürüttüğü gizli pazarlıklardan…

Kafkasya'da tansiyonun yükselmesinden hemen önce 21 Eylül'de sabah.com.tr'de yayınlanan 'Ermenistan PKK'dan terörist ithal ediyor' başlıklı yazımda Ermenistan'ın planlarını ve PKK ile yaptığı 'istikşafi' görüşmeleri açıklamıştım.

Örgüt, kadrosundaki 15 bin teröristi Ermenistan'a vermeyi teklif etti. Belli ki bu görüşmeler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a dün düzenlediği saldırılar öncesinde 'savaşa hazırlık' mahiyetinde yapılan görüşmelerdi.

Örgüt yönetiminin, 'Militanlar, Ermenistan ordusunun yanında Azerbaycan ve dolayısıyla Türkiye karşıtı vekâlet savaşı yürütsün' mantalitesiyle hareket ettiği aşikâr. Kandil'deki dinozorların bu fikre kendi başlarına eriştiğini sanmıyorum. Muhtemelen PYD üzerinden Pentagon'daki ağababalarından aldıkları talimatların gereğini yerine getiriyorlar.

Pentagon başta olmak üzere NATO'daki Türkiye karşıtları, vekâlet savaşlarında PKK'nın Türkiye'ye karşı bu yeni cephede de yer almasını istediler. Bir devletin (Ermenistan) terörist örgütten silahlı unsur transfer etmesi utanç duyulacak kadar aşağılayıcı bir durum. Ama belli ki bu nüans onların çok umrunda değil.

AMAÇ ASTANA BLOKU'NU DA BALTALAMAK

Salt PKK da işin içine girdiği için değil, Ermenistan'ı Azerbaycan'ın üzerine tekrar saldıkları için Kafkasya'da açılan bu yeni cepheyi Türkiye karşıtı koalisyonun satrançtaki yeni hamlesi olarak görmek mümkün.

Böylelikle; Ermenistan'ı, Astana Bloku'nda iyi kötü birlikte hareket ettiğimiz Rusya ve İran'ın desteklediği malum olduğuna göre Suriye sahasında olumlu sonuçlar veren asimetrik ittifakı da baltalamaya çalışıyorlar.

Rusya ve İran'ın Ermenistan'a silah ve mühimmat desteği var. Biz de Azerbaycan'a SİHA'lar başta olmak üzere yerli, milli silahlar göndererek destek oluyoruz. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine karşı başlattığı saldırı sonrasında Azerbaycan ordusunun karşı taarruz hamlesiyle yedi işgal altındaki köyü kurtarmasında bu SİHA'ların da elbette payı var. PKK'nın, tarihinin en ağır yenilgilerini almasında birincil etken olan SİHA'lar Ermenistan'ın kayıplar vermesinde de son derece tesirli.

Şöyle bağlayalım: Irak ve Suriye'deki PKK/PYD'li teröristler, Türk SİHA'larından kaçıp Ermenistan'a gidecekler. Ama aynı SİHA'lar gölge gibi orada da onları takip edecek. Yani Türkiye karşıtı hangi cephede yer alırlarsa alsınlar 'olay yerine koşan müstakbel mevta' pozisyonundalar.