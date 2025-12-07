ALİ GÜLTİKEN

Beraberliğin arkasından oyuna baktığımızda bu maçı kazanamadığına üzülen tarafın olmaması gerekiyor. Dengeli bir karşılaşma oldu. Bu dengeyi sağlayan da Başakşehir'in 90 dakika boyunca oyun kontrolünü Fenerbahçe'ye vermemesiydi. Çok doğru savunma pozisyonu aldılar. İkinci bölgeye çıktıklarında muazzam baskı yaptılar. Özelikle kendi tehlike bölgelerinde Fenerbahçe'nin ne Kerem'le ne de Oğuz'la savunma arakasına inmesine müsaade etmediler. Asensio ve Fred'i hiç oyun içine sokmadılar. Merkezi o kadar iyi kapattılar ki, Fenerbahçe'ye cepheden şut atabilecek hiç fırsat tanımadılar. Geniş alanlardan yapılan yüksek ortalarda Fenerbahçe forvetlerine kafa vurma şansı tanımadılar. İşin hücum tarafını da oyunun ilk yarısında özellikle çok etkili oynadılar. Fenerbahçe'den çok daha fazla oyunu tehdit eden bir Başakşehir performansı gördük. Tüm bunların karşısında Fenerbahçe'nin duran toplardan fazla bir şansı da kalmamıştı. Bu fırsatı çok güzel bir zamanda yakaladılar ve Skriniar ile gole çevirdiler. Aslında dün akşamın Fenerbahçe adına maçın içindeki en değerli bölümleri bu dakikalardı. Bu kadar zorlu bir rakibe karşı etkisiz kalınan bir maçta atılan bu gole Fenerbahçe'nin daha çok sarılması gerekiyordu. Daha doğru savunma pozisyonunu eksiksiz yerine getirmesi gerekiyordu ama işin bu tarafını da doğru yapamadılar, oyunu da tutamadılar. Bahsettiğimiz etkili performanslarla Başakşehir oyuna tekrar ağırlığını koyarak, olması gerektiği gibi maça ortak oldu, golünü attı ve eşit bir dağılımla geceyi kapattı.