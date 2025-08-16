GÜRCAN BİLGİÇ

Feyenoord maçları, Fenerbahçe için sezonun "sırat köprüsü"ydü. İmzaların toplandığı, Eylül'de kongre kararının alındığı, sosyal medyadan linçlerin başladığı, Osimhen transferi sonrasında kimsenin transferleri beğenmediği bir dönemde, üstelik de ilk maç kaybedilmişken, Kadıköy'de muhtemelen sezonu kazandılar. Düşünün; muhalif bir taraftar hesabı, "Maçta destek veriyoruz, protesto yapmak isteyen varsa maçın bitmesini beklesin" diye mesaj atıyor. İlk bakışta masum ama okuyana herhangi bir kötü sonuçta ne yapması gerektiğini söylüyor. Takımın "buz adamı" var; Talisca. Dünya yansa umurunda olmayacak bir vücut diline sahip. Bitiş düdüğünde kafası ellerinin arasında diz çöküyor. Talisca'nın bu tepkisini, diğerleri içinde ikiye üçe çarpın. Farklı galibiyet ile gelen Benfica eşleşmesi, Mourinho'nun da, yönetimin de önünü açtı. Portekizliler'e elenilirse, kimse bir şey demez. Güçlerin denk olduğu, turun favorisinin Benfica olduğunu herkes biliyor. Cebe bir mermi koydular. Kadıköy atmosferinin Feyenoord golünden sonra bile bozulmaması, oyuncuların verdiği çabuk tepki, yeni transferlerin kusursuza yakın oynamasıyla "endişe bulutları" da dağıldı. Cebe koyulan mermi sayısı arttı. Zor beğenen, her şeye kulp takmaya meraklı olan Fenerbahçe taraftarının toplu taşımadaki ruh hali; "Dudaklar, kulaklarda" şeklinde. Özledikleri sevinci, inancı bulmuşlar. Cep değil, cephane deposu dolar.

ZİNCHENKO'YU BEĞENMEZ OLDULAR

TRANSFER gündeminde isimler dolaşıyor, herkes tartışıyor. Birinin beğendiğini, öbürü çöpe atıyor. En büyük ayrışma Bissouma ile Zinchenko arasında. Resmen savaş var. Taraftarın mantıklı olamayacağı gerçeğiyle bir hatırlatma yapalım; İki–üç sezon önce Crespo, Zajc ve Krunic oynuyordu bu bölgede. Zinchenko'yu beğenmez oldu arkadaşlar. Dolayısıyla doğru yorum Mourinho'nun olmalı. Plana en çok uyacak, çözüme en çok katkıyı sunacak seçenek. Oyuncu profilleri doğruyu işaret eder zaten…



ÜÇ TRANSFER DAHA VAR

MOURINHO'NUN Feyenoord maçı sonrası açıklamaları mükemmel. Transfer için "Olursa iyi olur. Olmazsa benim takımım da iyi. Ağlayacak halim yok" dedi. Halbuki, Feyenoord öncesinde "İstedim de almadılar" diyerek ortalığı yakıyordu. Herkesin kulağı, ismi sır gibi saklanan "özel" oyuncuda. Ama sahaya baktığınızda Semedo'nun "x faktör" olduğunu, en akıllı hamle kabul edileceğini görüyoruz. Kerem Aktürkoğlu ve yanına bir açık ile bir orta saha… Son planlama buydu. Feyenoord krizi aşıldı, taraftar ile barış sağlandı, takım neler yapabileceğini gösterdi ve pazarlıklar için zaman kazanıldı. Haber kaynaklarımızın, "Kerem'den de iyisi gelecek" diye nitelediği, Arda Güler'in takım arkadaşı olması muhtemel genç bir futbolcu bekliyoruz.