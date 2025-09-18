GÜRCAN BİLGİÇ

F.Bahçe'yi öne geçiren goller öncesinde olanlara bakalım. Penaltı kaçtı, En-Nesyri'nin bir şutu direkten döndü, biri Ertuğrul'un omzundan döndü, İrfan Can Kahveci'nin vuruşu çizgiden çıktı. Kalelerine ilk gelen topun gol olduğu bir maçta, yukarıda saydıklarımız da yaşanınca, kendinizi bir F.Bahçe taraftarının yerine koyun. Kâbusun ötesinde, yaşanmışlıkların getirdiği "yine mi?" duygusu. Hamleler de yapıldı. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ki ıslıklarla çıkan Szymanski'nin yerine giren Levent'in ortasına Semedo'nun vuruşuyla geldi beraberlik golü. İkincisinde Talisca'nın yerine rol alan Cenk'in pası vardı. Alanya'nın dirençli savunması, önde baskısı, geçiş oyunundaki yetenekli oyuncularıyla kurduğu plan 60'a kadar kusursuzdu. F.Bahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler ne defansta organize oldular. Alanya pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü. Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesnide iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın 'oyna' dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topa devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgârını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız.