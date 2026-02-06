GÜRCAN BİLGİÇ

Tedesco doğru tercihlerle çıktı maça. Kendi sahasında, bir alt ligden rakibe karşı kurmayları yanında, askerleri zeminde tuttu. Konsantrasyonun diplerde kaldığı bu tip maçlar, aslında kendi yıldızlarını da yaratırlar. Uzun zamandır şans alamayanlar için fırsat dakikaları, aynı zamanda karar anlarını da peşinden getirir. Oğuz Aydın, Alvarez, İsmail ve Fred... Üstlerine biraz Kerem ve Musaba ekleriz. Bakalım ne yemek çıkacak?

Tadı - tuzu olmayan bir ilk 45 verdiler seyredenlere. Kerem Aktürkoğlu ile Nene "deli gibi" koşu yapıyor defans arkasına, bu arkadaşlar bakıp, geriye pası tercih ediyorlar. O anda oyun zekâsı ile yetenek arasındaki farkı anlıyoruz hep beraber. Takımın teknik açıdan en çok tartışılan oyuncusu Oosterwolde atıyor bunları. En azından deniyor. İsmail ve Alvarez ise istatistikte "top kaybı" yazmasın hesabındalar (muhtemelen). Ne yapacaklarını bilenler girince sahaya, baskının da anlamı farklılaştı, pasların da. Erzurumspor geçiş oyunu için hazırlanmış, tek paslarla baskıdan kurtularak atak geliştirmek istedi. Çok da iyi yaptılar bunu. Klasik söylemde; "yeteneğe çare" bulamadılar.

Mırıldanan - homurdanan taraftarına galibiyeti de gösterdiler, takım yapısının sınırlarını da. Evet Kante geldi ama bu yemeğin tuzu Asensio...