GÜRCAN BİLGİÇ

Kolay görünen zor maçlardan biriydi Fenerbahçe adına. Karagümrük'ten daha önce ağızları yanmıştı, bu kez elinde hücum planı da olan Kayseri direnci ile karşılaştılar. Asensio'nun yokluğunda çözüm üretmek zor. Görevi Talisca'dan bekliyorlar ama onun aklında takımı oynatmak yok. Sürekli kaleyi düşünüp, kendine şut açısı yaratmak ilk düşüncesi. Rakip kapanınca da takımın hedef pas noktası haline geldi. Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi. Guendouzi'nin de hakkını yemeden, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bitime beş maç kala hâlâ Semedo'yu bekliyor sarılacivertliler. Sakatlık geçti ama maç eksiği ya da Nene ile uyumsuzluğu, hangisini seçerseniz seçin Fenerbahçe sadece sol kanattan oynamaya çalışan bir takım haline geldi. Lig biterken bu tip teknik eleştiriler yapmanın çok anlamı da yok aslında. Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek önemliydi Fenerbahçe adına. Hakem Ali Yılmaz için klavye oynatmak da doğru değil. Böyle yeteneksiz, yorum gücü eksik bir hakeme bir de derbi yönettirdiler. Dünya Kupası'na hakem gitmedi, MHK'nin yapabildiği de iki tarafı da sinir küpü yapan bu arkadaşlar.