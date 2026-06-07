GÜRCAN BİLGİÇ

Kadıköy'de 5 bin kongre üyesi sezon sonunda kendilerini kimin şampiyon yapacağını öğrenmek için tribünlere geldiler. Ama hangi tribünler; bölünmüş-ayrışmış… Maçlarda görmediğiniz agresiflikte ve istekte tezahürat da yaptılar. Camianın şikâyeti birleşmeden uzaklaşmakken, oradakiler ateşe odun atmanın peşine düştü.

Bir ara localar kısmında hareketlenme oldu, itiş kakış geldi, parmaklar sallandı. Aziz Yıldırım'a '8 yıldır neredeydin' tezahüratı yapılırken, Safi için de 'Bu kadar reklam kafi, güle güle Hakan Safi" şarkısıyla karşılaştı. Bir taraf transferler üstüne seçim propagandasını yaptı, başarının doğru yapılanmayla olacağının altını çizdi. Hakan Safi, yarım saate yakın konuşmasında hemen her konuya değindi. Amatör şubelerden, altyapıya planlarını anlattı, Suarez, Demiral ve Greenwood isimlerini tekrarladı. Maldini tribünde yanında oturdu. Özellikle finansal problemlerin, sorun olmayacağını, gerekli finansmanı sağlayacaklarını defalarca tekrarladı.

Aziz Yıldırım kısa konuştu. Fenerbahçeli kimliğini ön plana çıkardı. Zor günlerin birlikte aşılabileceğinden bahsetti. Ne transfer ne de tesislerle ilgili daha önce söylediklerini tekrarlamadı.

Benim gözüm bunlar olurken kale arkası tribününde oturanlardaydı. Çünkü o bölüm "Apolitik" ve sadece ortamı izlemeye gelenlerden oluşuyordu. Onların jestlerine dikkat ettim. Neleri alkışlayıp, gönüllerinden geçen başkan adayına ilgi gösterdiklerine baktım. Bu isim Hakan Safi değildi.

Bıçak sırtı bir kongre olacak. 22-25 bin arası bir katılım bekleniyor. Eğer sayı 25 bini geçerse 'Dip dalga' demektir. Bu da Hakan Safi'yi şanslı hale getirir.