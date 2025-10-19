Galatasaray vitesi yükseltmeden yine kazanmasını bildi ama maçın analizinden önce hakem Atilla Karaoğlan'ın analizi şart. Son derece sinsi hatalarla dolu bir maç yönetti. Bunu Başakşehir'in iptal edilen golü için söylemiyorum, o gol ofsayt. Shomurodov'un ayağı 5-10 santim ileride. Fakat G.Saray'ın attığı ikinci gol öncesi Lucas Torreira ile Başakşehirli oyuncunun mücadelesinde el falan yok. Hakem uyduruyor, Torreira çabuk başlıyor ve gol geliyor. Yine ikinci yarıda ceza alanı içinde Başakşehirli oyuncu, Torreira ile mücadele ediyor. Top diğer Başakşehirli oyuncuya gelip penaltı oluyor ama hakem yine bir faul uydurup topu G.Saray'a veriyor. O kadar cin ki son saniyelerde önde olan Eldor Shomurodov'un arkasındaki Kaan'a faul yaptığını söylüyor. Bunlar belki çok göze batmadı, zaten bunun için sinsi hatalar diyorum.

Gelelim G.Saray'a… Leroy Sane ufak ufak kıpırdanmaya başladı. İlk yarıda İlkay'ın, ikinci yarıda da Sara'nın harika paslarını kalitesiyle düzeltip gol yapmayı bildi. Fakat ilk yarı özellikle Başakşehir'i çok eleştirmemiz lazım. Ne yaptıkları belli değil. Adeta kaleye kasten gitmek istemediler gibi. İkinci yarı biraz kıpırdandılar. Gol ve pozisyonları buldular. Sonuçta Galatasaray, Bodo/Glimt ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi sıkmadan, ikinci viteste her zamanki gibi 3 puanı almayı başardı.