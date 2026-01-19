Ölüp ölüp dirilmek herhalde dün geceki maç için en iyi tarif olur. Fenerbahçe, kazanmayı asla hak edecek bir oyun ortaya koymadı . Hatta ilk yarıya baktığımızda süper bir Alanya, skandal bir Fenerbahçe vardı. Üstelik ilk yar-ı nın son saniyesinde direkten dönen top gol olsa Alanya 3-1 içeri girecekti. Belki de maçın kırılma anı bu toptu. Aslında Alanyaspor maça Hadergjonaj'ın attığı mükemmel golle adeta galip başladı. Fenerbahçe tel tel dökülüyordu ki Talisca ile beraberliği buldu. Aslında Musaba kötü orta yaptı, top Alanyalı oyuncunun sırtından yön değiştirdi. Talisca kaleciden önce dokunup beraberliği sağladı. Fenerbahçe toparlanır diyorduk ama toparlanamadı. Duran bir toptan amatör takımların yapmayacağı bir markaj hatasıyla kafa golünü yiyip mağlup duruma düştüler. İkinci yarı Alanya korktu. Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı. Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Önce Musaba kaleciden dönen topu tamamlayıp beraberliği getirdi ardından da belki de ligin kaderini değiştirecek gol geldi. O ana kadar Asensio denen oyuncu etkili deği l ama Talisca'nın önüne öyle bir top attı ki ve Talisca da kendine yakışır şekilde vurdu Fenerbahçe üç puanı kurtarıverdi. Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi.

Hakem Türkmen'i beğendim. Bir 2 faul hatası dışında iyi maç yönetti. Oosterwolde'ye kırmızı kart tartışmaları oldu. Her ne kadar bir darbe varsa bile Alanyasporlu oyuncu darbeyi alınca düşmüyor, bir iki adım atınca kendini yere bırak-ı yor ve bariz gol şansından Oosterwolde'yi attırmaya çalışıyor. Hakemin devam kararı doğru.