Çok hayati bir derbiydi ve G.Saray şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Aslında maçın geneline baktığımızda tamamen oyuncu kalitesi. Beşiktaş özelikle ilk yarıda sahada yoktu. Hücum edemediler, savunmaya çalıştılar fakat bu arada da özelikle Barış Alper, son haftaların yükselen yıldızı Murillo'yu darmadağın etti. Kalite farkı demişken devrenin sonlarına doğru Osimhen bir an boş bırakıldı, o da tabii ki affetmedi. İyi bir kafa vuruşuyla skor avantajını getirdi. İkinci yarı, Beşiktaş çok daha fazla golü düşündü. Çok fazla organize hücum edemeseler de önemli pozisyonlar buldular. Bu sefer de sahneye Uğurcan çıktı. Bazılarını kurtardı, bazılarında ise Beşiktaşlı oyuncuların kötü vuruşlarıyla skor gelmedi. Sonuçta Beşiktaş ile G.Saray arasındaki hem oyun farkını hem de oyuncu kalitesi farkını çok net gördük. Aynı zamanda G.Saray, çok ama çok hayati bir deplasman derbisin de 3 puanla kapadı.

Hakem Ozan Ergün'ü hiç beğenmedim. Eğer oyuncular iyi niyetli olmasa maç çok zor biterdi. Aslında Sane'ye ilk yarıda göstermesi gereken bir kırmızı kart var. VAR hakemi çağırmadı, ikinci yarı çağırıp telafi etti. Sallai'ye mutlak vermesi gereken bir sarı kart var, veremedi. İkinci yarıda sarı kartlı Osimhen'in düdükten sonra topa vuruşunu bilerek, isteyerek cezalandırmadı. Mutlak ikinci sarı kartı es geçti ve Osimhen de sahada kaldı. İlk yarıda Barış Alper ile G.Saray'ın Barış Alper ile beklediği penaltı değil. Barış topu çekerken topun üzerine basıp düşüyor.