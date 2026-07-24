Beşiktaş'ın mükemmel oynadığı ilk devre ama fazla üretemediği bir ikinci devre izledik. Pozitif şeyler var ancak negatiflerde. Mesela negatifin en büyüğü bitime 10 dakika kala Midtjylland'a verilen bariz gol pozisyonu. İşte kalecinin önemli burada ortaya çıkıyor. Midtjylland, o golü atsa Danimarka'ya çok avantajlı dönerdi ama Nübel, "Ben artıkBeşiktaş'ın kalecisiyim" dercesinekurtardı. Gelelim İtaliano'ya… Dün bir, bugün iki ama Beşiktaş onu getirmekle çok doğru bir karar vermiş fakat siyah-beyazlıların atanı yok. İlk devre 3-4 olacak maç bir türlü olamadı. Diğer iddialı bir saptamam ise Orkun Kökçü. İddia ediyorum,bu sezon Türkiye'nin en iyi ortasaha oyuncusu olarak yerini alacak. Bu takıma daha Trossard girecek, şayet alınırsa Salah gelecek, belki de iyi bir golcü transfer edilecek. Beşiktaş'ın geçen yıldan çok daha iyi bir kadrosu ve de çok daha aç, ciddi bir hocası olduğu gerçek. İlk maçlar her ne kadar ölçü olmaz derlerse de dün geceki skor, Danimarka'daki rövanş için tehlikeli bir skor. Rakip 10 kişi kalmışken üstelik golü de bulmuşken skoru daha yukarılara çıkartamamalarının Danimarka'da bedeli olabilir. Midtjylland, tipik bir Kuzey Avrupa takımı, Danimarka'nın iyi takımlardan biri. Çok kompakt oynadılar, ilk devre çok pozisyon verdiler ama son dakikalardaki golü atsalar belki de maçı kurtarabileceklerdi. Gelelim İspanyol hakem Ricardo de Burgos'a. Adeta ders verdi. Midtjylland oyuncuya çıkardığıkırmızı kart mutlak doğru, direktkavala basıyor. Ne VAR'a ihtiyaçduydu, ne de tereddütte kaldı.