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AHMET ÇAKAR
14 Eylül 2026, Pazartesi

AHMET ÇAKAR

Barış tatilden hâlâ dönememiş

Galatasaray, Lizbon maçını kaybettikten sonra dün gece neler yapacağı merak konusuydu. Zira geçen sezon Kocaelispor'a puanlar kaybetmişti. Ama dün geceye baktığımızda Galatasaray kazanmayı hak etti. Çok pozisyon yakaladılar, en önemlisi rakibi oynatmadılar, kaybettiği topları çok çabuk kazanıp tekrar hücum ettiler. Deniz Gül'ü ilk defa ilk 11'de gördük. Kesinlikle iyi oyuncu. Doğru yerler alıyor, rakiple iyi boğuşuyor. İlk yarının son 15 dakikası Galatasaray, Leao ile önemli pozisyonlar yakaladı. İkinci yarı yine Galatasaray'ın kontrolü altında geçti. Önemli pozisyonlar geldi ama maçı kazandıran gol, Abdülkerim'in uzaktan attığı şutla oldu. Kocaelispor kalecisi gole kadar mükemmeldi. Ama golde mutlak hatalı. Uzak mesafe, top üzerine ve yerden geliyor, tutayım dedi ama tutamadı. Barış Alper hâlâ kötü… Bir türlü tatilden dönemedi. Ama şurası muhakkak ki Türkiye'nin ofansif yönden en güçlü takımı Galatasaray. Ben maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı başarılı buldum. Belki bir-iki faulü ters verdi ama Galatasaray'ın VAR yardımıyla iptal edilen golünde karar kesinlikle doğru. Kurala göre top, kaleci tarafından eli üzerine konularak temas ettiğinde rakip dokunursa faul olur. Deniz'in attığı golde de öyle oldu. Galatasaray bir-iki pozisyonda penaltı bekledi ama onlarda da devam kararları doğruydu.

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