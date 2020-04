İntikam değil adalet istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçmişe yönelik incelemelerde husumet aranmasının yanlış olduğunu söyledi

* Denetleme Kurulu pandemiye rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kimin ne kusuru varsa, buna bizler de dahiliz, bunun karşılığını Beşiktaş'a ödemek durumunda olacak.

* Sorunlar 2016 şampiyonluğundan önceki kongrede başladı. Şampiyonluk fotoğrafı emek verenlerin değil emek vermeyenlerin olduğu bir adaletsizlik portresine dönüştü.

* Şunu çok açık ve net söylemek istiyorum; sadece biz değil Türkiye'de, Koronavirüs'ten sonra durumu en iyi olan kulübün bile 20-25 milyon Euro futbol bütçesi bandından daha fazlası bir yükü taşıyabileceğine inanmıyorum.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile röportajımızın devamında kongre, ekonomik yapı ve teknik direktör Sergen Yalçın var.



Beşiktaş çok iyi gidiyordu. İniş ne zaman başladı? Temel sebep neydi?

Aslında sorunların başlangıcı şampiyonluktan önce yapılan (2016) seçimle başladı. Şampiyonluk fotoğrafı emek verenlerin olmadığı, emek vermeyenlerin olduğu bir adaletsizlik portresine dönüştü. Yıllarca emek vermiş eski yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza bu konuda haksızlık yapıldı. Takip eden süreçte de yanlış transfer politikaları bunu izledi. Transferde yüksek maliyetli, katkısı olmayan ve yaşlı oyuncular tercih edildi, ortaya hem yaşlı hem de pahalı bir takım çıktı. Bu da başarısızlığa ve ekonomik çöküntüye sebep oldu.



Fotoğraftaki isimler kimlerdi?

Biraz önce yanlış transfer politikasından bahsettim. O dönemde transfer konusunun içinde kimler varsa, o süreçte kimler fotoğraf verdiyse isimler onlar.



Taraftar geçmişe yönelik hesap sorulmasını istiyor. Bununla alakalı bağımsız denetim yaptırıyorsunuz. Sonuçlar açıklanacak mı?

Bağımsız denetim devam ediyor. Kimin ne kusuru varsa, buna bizler de dahiliz, bunun karşılığını Beşiktaş'a ödemek durumunda olacak. Kimi çevreler bunu bir intikam hesaplaşması olarak görüyor. Ben başlattığım için incelemenin içinde yer alan eski yöneticilerin bana husumet duymalarını anlamakta güçlük çekiyorum.







ALLAH YAKIŞAN İFTİRADAN KORUSUN



Eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, kulübe verdiğiniz paradan kur farkı aldığınız iddiası var?

İftira ve yalan olması sebebiyle yargı önünde hesaplaşmayı tercih ettim. Bunun yeri ne medya ne sosyal medyadır. Tarafıma atılan bir iftira söz konusu. Kendimi, her yalan ve iftiraya karşı çıkıp herkese ayrı ayrı cevap verme zorunluluğunda hissetmiyorum. Her zaman Allah yakışan iftiradan korusun derim ve bir de bununla ilgili çok güzel bir söz var: Bir lafa bakarım laf mı diye bir de adama bakarım adam mı diye...



BÜTÜN GELİRLERİMİZ TEMLİKLİ



Nasıl bir dönemde geldiniz? 2012'de geldiğiniz dönemi hatırlıyoruz. 2019'da durum ne? Gelirler temlikli mi?

2012'de göreve geldiğimizde bazı gelirlerimiz temlik altındaydı. Biz göreve gelmeden 2 ay önce 2019 Ağustos ayında yapılan sözleşmei le bugün bazı değil tüm gelirlerimiz temlik altında. Hatta öyle k igelecekte doğacak gelirlerimiz de konsorsiyuma temlikli vaziyette.



Yardım kampanyası ertelendi mi, iptal mi ettiniz?

Biz başlama hazırlığı yaparken virüs başladı. En uygun zamanı belirleyip her an için başlamaya hazır şekilde bekliyoruz.



Tüzük tadil kongresi gerçekleşecek mi?

Camiamız ile birlikte bir araya gelerek, bir konsensüs oluşturarak tüzük tadil gerçekleştire



Taksit ödenmediği için vergi anlaşmasının bozulduğu söylendi. Doğru mu?

Hayır değil. Öyle bir sorunumuz yok.



Seçimde 20 sandıkta da kazanarak tarihi fark yaptınız. Bu fark Adalı'dan ziyade Orman yönetimine tepki miydi?

Tepki oyu aldığımı düşünmüyorum. Bu farkın sebebi tepki değil, camianın neyi tercih ettiği ile alakalı.



Eski yöneticiler, "Çebi, Beşiktaş'ın 6.5 sene ikinci başkanlığını yaptı. İyi şeyleri sahipleniyor ama olumsuz şeylerde 'haberim yok' diyor" görüşündeler.

Bu sözü söyleyenler kimse, kötü yaptığım işleri söylesin. Evet, kendileri doğru söylemişler. Kötü şeylerin içinde olmadım. İyi işlerde de payım var. Bu ego değil gerçeklik.



AVCI'NIN GİTMESİ SERGEN'İN GELMESİ DOĞRU KARARDI



Abdullah Avcı'ya hep destek olduk. Ancak talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık iki taraf için de doğru oldu. Şu anki tablo da Sergen Yalçın seçimimizin doğru olduğunu gösteriyor



Avcı ile anlaşarak değil tek taraflı fesih yaptınız. Ümraniye'de ne oldu?

Abdullah hocaya ilk geldiğimiz günden beri destek verdim. Biz geldiğimizde kendini mutsuz ve yalnız hissediyordu. Biz kendisine hep destek olduk ve bu süreçte de başarılı sonuçlar alarak 6 maçlık bir seri yakaladık. Daha sonra alınan talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık her iki taraf için de doğru oldu. O gün hem hoca için hem de takım için en doğru tercih yolların ayrılmasıydı.



Sergen Yalçın istediğiniz ivmeyi kazandırdı mı?

Taraftarımız, hocamızın futbol kariyerinde kulübümüzde çok önemli işler başarması sebebiyle her daim Sergen hocaya karşı istekli oldu. Hocamız geldiğinden beri gösterilen performanstan memnunuz. Şu anki tablo Beşiktaş'a gelmesinin doğru olduğunu gösteriyor.