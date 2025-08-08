FATİH DOĞAN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenince camia boşluğa düşmüş, hocası Solskjaer de ameliyat masasına alınmıştı! Başkan Serdal Adalı, yönetime kadar sıçrayan tartışmaları UEFA Konferans Ligi maçlarını tamamlayana kadar bekle-gör moduna almıştı. İrlanda'da ilk St. Patrick's maçından alınan farklı galibiyet Norveçli hocaya zaman, Beşiktaş yönetimine moral kazandırdı.

"Rakip zayıf, Beşiktaş seviyesinde değil" yorumlarına saygı duyarım ancak siyah-beyazlı takımın ne maçlar kaybettiğini hatırlayınca bu güzel galibiyetin itibarsızlaştırılmasına da karşı çıkarım.

Avusturya'ya gidip bizzat son iki hazırlık maçını izlemiş bir gazeteci olarak bu eleme müsabakasının galibiyetle sonuçlanan iyi bir hazırlık maçı efekti oluşturduğunu düşünüyorum.

Öncelikle yeni transferlerden Tammy Abraham'ın hat-trick yapması kadar oyun içindeki isteği, hırsı, pozisyon bilgisi ve elbette son vuruşlardaki soğukkanlı tavrı umut vericiydi.

Orkun Kökçü'nün yükselen kondisyonu ile birlikte oyunun liderliğinden jestler sunması önemli. Svensson'un çizgiye kadar inip Tammy Abraham'a asist yapmasında onun eli var. 4-0'ı buluncaya kadar siyah-beyazlı takımın defans çizgisini geride değil, orta sahaya yakın kurması Solskjaer'in geçen seneden beri yansıyan oyun sistemiyle örtüşmese de St.Patrick's maçında ilk yarı bunu başarıyla denediler.



TRANSFERE İHTİYAÇ SÜRÜYOR

Kanat oyuncusu olmasına rağmen içeriye kat ettiği anlarda Joao Mario'nun takıma yaptığı büyük katkısından bahsetmezsek gerçekten haksızlık etmiş oluruz.

Ne bu oyun ne de tur için alınan 4-1'lik farklı galibiyet kimseyi aldatmasın. Beşiktaş'ın çok iyi bir sol açığa, sağ beke, hızlı ve top kullanma becerisi yüksek bir stoper başta ikinci forvet ve sağ açık takviyelerine ihtiyaç var. Ancak o zaman hayal edilen Beşiktaş'a ulaşılabilir.