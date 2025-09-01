FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta büyük bir çelişki var! Tarihinin en pahalı, en yüksek maaşlı transferlerini yaptığı bir dönemde tam tersine düşüş görüntüsü veren gelişmeler yaşanıyor! Sosyal medya baskılarını kırmak için "Hocamız OLE'den memnunuz!" sözünü havada bırakıp kurtarıcı-sihirbaz yaklaşımıyla Sergen Yalçın göreve getirildi. Alanyaspor deplasmanına ilk maçına çıkan Sergen Yalçın 0-2'lik yenilgiyle başlamış oldu. İlk maçın günahı olmaz ama "Sergen Yalçın'ın elinde sihirli değnek var" diye pazarlayan sosyal medya ve bazı medya mensupları bu işin sahada algı ve ilizyonla değil sabır ve çalışmayla olacağını idrak edemeseler de hissetmişlerdir. Sabır Beşiktaş'ın ilacıdır. 3 tespitte bulunayım… 1- Beşiktaş'ın oyun temposu ilk yarıda çok düşüktü. Nitelikli ataklar geliştirmesi ve goller bulması için tempoyu ve baskıyı artırıp Alanya'yı hataya zorlaması gerekiyordu. 2- Sergen Yalçın, sağ ve sol bekleri biraz daha öne sürerek ilerde zenginlik oluşturmayı denedi. Ancak hem beklerin hem de kanatların aksiyonları beklentinin çok gerisindeydi. Beşiktaş'ın "iyi kanatlara" ihtiyacı olduğunu 4 yıldır söylemeyen, yazmayan kalmamıştır! 3- Alanyaspor maçında hem oyunun temposunu hem de hızlı çıkışlarıyla atakların hızını artıracak bir Gedson ihtiyacı hissedildi. Yine "İlk maçın günahı olmaz" diye hoşgörülü ve nazik yaklaşalım. Sergen Yalçın'ın takımının son 15 dakikadaki gayretine işaret edelim.