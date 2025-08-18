FATİH DOĞAN

Galibiyetle başlamak önemlidir. Olası bir puan kaybı sinir sistemi sorunlu Beşiktaş'ı daha kaotik yamaçlara itebilirdi. Biraz moral, biraz mutluluk isteyenler Rafa Silva için dua etsin! Gördüğüm noktaları kısa kısa paylaşayım;

Paulista & Udokhai çok vasattı. Rakip Eyüp iyi olsa 1-3'e gidebilecek anlar yaşandı. Topu oyuna sokmada sorun yaşarlardı bu maçta Ndidi'ye topu vermekte bile zorlu anlar yaşadıklarını gördüm. 42'de Kerem Demirbay ortaladı. Thiam defansın arasından sıyrılıp kafayı vurdu. Mert'in şansına gol olmadı. İzlemekle yetindiler. Ndidi ilk maç dezavantajlarına rağmen iyi işaretler gördüm. Takım ona güvendikçe o da kendine gelecektir. Zamana ihtiyacı var. Aman aman bir oyun ortaya koymadı. Takıma sol-sağ açık sağ bek, ikinci forvet şart derken stoper transferi de acil durumda. Geç kalındı biliyorum ama zararın neresinden dönülürse kardır. Svensson 11'i zor görmeli. Yerine ilk kez oynayan Taylan bile ilk maçında daha inisiyatif alarak ve daha etkili oynadı. Yabancı kaliteli sağ bek şart. Yeni transfer Jurasek'in maçıydı. Sakat dediler. Ama umarım teknik bir karar değildir. Ole sol bekte Emirhan'la başladı. Sonra Emrecan Terzi oyuna dinamizm kattı. Demir Ege'de enerjisiyle galibiyete katkıda bulundu. Yazılacak çok konu var. Ama en önemli konu aşılamayan vasat oyun. Son Avrupa maçına göre takım saha istekli ve galibiyet arzusu yüksekti. Eyüp son dakikalarda gol için saldırmasa maç berabere de bitebilirdi. Bu oyun felsefesi ve hocanın mantalitesi Beşiktaş'la uyuşmuyor. Bu güvensizlik Beşiktaş'ı ne kadar ileriye götürür emin değilim. Burada radikal bir karar gerekebilir.