FATİH DOĞAN

Beşıktaş'ta son sicil numarası 69 bin 901… Geçerli üye sayısı 52 bin…

Aidatlarını yatırıp, kongreye katılım hakkı olan üye sayısı 38 bin… İdari ve Mali Genel kurula katılan üye sayısı bin 850… Tarihi ibraya katılanların sayısı 686… İbra edenlerin sayısı 354, ibra etmeyenlerin sayısı 332… Olaya bak! İbra etmeyenler 23 kişiyi salonda tutsa, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tüzüğe göre istifa etmek zorunda kalacak ve Beşiktaş olağanüstü kongreye gidecek. Onaylanmayan bütçe ise tadile gidilerek geçiriliyor. Şimdi soruyorum; demokrasi bu mu? Temsil bu mu? Bu kadar üyeye sahip Beşiktaş'ta 22 fazlayla bu rakamlarla ibrayı geçirmek ya da ibrayı geçirmemek Beşiktaş'ın beka sorunudur. Beşiktaş camiası, kim haklıyı değil, rakamları konuşmalıdır. Kart sayımında ibra etmeyenlerin itirazlarını göz ardı etmek de mümkün değil. Çarpık kongre yapısı sorgulanmalıdır. Bu süreçlere hazırlanmayan mevcut yönetimin beceriksizliği kadar, kendisini ibra ettiremeyenlerin beceriksizliğinin de payı vardır. Bu da tartışılmalıdır. Beşiktaş'ta işler karışık. Saha içi sorunlu, kulüp içi sorunlu… Ve şimdi de kongrede hesaplar karıştı. Beşiktaş'ın çıkış yolunu söylüyorum; Ya büyük resme bakıp, büyük bir reforma imza atıp, bu çarpık kongre ve temsil düzenini ortadan kaldıracak ya da iç çekişmelerle kan kaybetmeye devam edecek. Karar büyük Beşiktaş camiasının.

ACI VE ÖFKE DOLU ARTIK

Orkun Kökçü hırsının ve kontrolsüzlüğünün sonucu kırmızıyı gördü sonrasında duygusal tepki veren hocası Sergen Yalçın. İki kırmızı, 2-0 önde giden Beşiktaş'ın yolunu kapattı. Yeşile dönmüş yollar 2-3'lük mağlubiyetle adeta kızardı. Beşiktaş taraftarı hem üzgün hem şaşkın. 90 dakika boyunca umutla 10 kişiyle içeride dışarıda kazandıkları derbilerin hatırasına tutundu. Biraz Rafa biraz Bilal ve Emirhan'ın hırsına tutunsa da galibiyeti getirecek hırsı, hatta beraberliği koruyacak oyunu sergileyemediler. Puan tablosu Beşiktaşlılar için hasret dolu, acı dolu. Hatta bastırılmış hayal kırıklığı ve öfke dolu…