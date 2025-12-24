FATİH DOĞAN

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birlikte derbiye 5-6'şar önemli eksikle çıktığı bir ortamda oyun kalitesinin çok yükseğe çıkmasını bekleyemezsiniz. Ancak her iki takım da özellikle ikinci yarı beklentilerin üzerinde, pes etmeyen bir oyun olarak çok iyi mücadele ortaya koydular. Ancak Beşiktaş derbinin genelinde istekliydi. Özellikle ikinci yarı tempoyu artırdı. Bu fark, Cerny'nin iki kritik golüyle Beşiktaş'a zaferi getirdi. Buna karşın ev sahibi takım ikinci yarı oyun zenginliği olarak zayıf kaldı. Beşiktaş'ın hücum hattındaki zenginliğine Fenerbahçe karşılık vermedi. Szymanski topu sürekli harcadı, santrfor Kerem, kalabalık defans arasında kayboldu. Kulübeden de düzeltmek için bir hamle gelmedi. Hakemin her iki takım aleyhine kararları vardı. Penaltı golünden sonra Asensio için matador müziği çaldılar. Ama Kadıköy boğasını, Fenerbahçe'yi yine attığı gollerle deviren Cerny matador oldu.