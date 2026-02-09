FATİH DOĞAN

Yükseğe düşmek; diye çok kullanılmayan ama benim ilk okuduğumda çok beğendiğim bir ifade var, akla hemen Beşiktaş'ı getiriveren... Çünkü siyah-beyazlılar sezon başından bu yana öne geçtiği maçlarda puan kaybetmesiyle dikkat çekiyordu.

Dün kendi evinde 2-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında yönünü tersine çevirdi bu kez yukarıya giderek skoru 2-2'ye getirdi. Bunu da mücadelesi ve hırsıyla birleştirerek yaptı. Ama yine 2 puan kaybetti. Beşiktaş mücadele ve hırs açısından sınıfı geçti. Bu yükselişi görmezsek haksızlık ederiz.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray derbileri, Gençlerbirliği maçı Eyüpspor karşılaşması bütün bunlarda Sergen Yalçın'ın takımı skoru tutamadı. İlk 15 dakikalarda 8 gol atan takımın dün kalesinde eski golcüsü Güven'den iki gol görmesi yeni transferlerin de etkisiyle tribünlere gelen Beşiktaşlıları soğuk havada çok daha fazla üşüttü. Bardağın dolu tarafından bakarsak 2-0 sonrası oyundan, mücadeleden kopmayan Orkun önderliğinde bir Beşiktaş izledik. Kazanabilirlerdi de... Ancak yeni transferlerin de bir maçta takıma adapte olmasını beklemek zaten hayalcilik olurdu. Buna rağmen Güney Koreli Oh farkını gösterdi. Şık röveşata golüyle skoru eşitledi. Sergen Yalçın'ın en kısa zamanda taşları yerine oturtması gerekiyor. Kanat organizasyonlarında hücumcular ezeli rakiplerindeki futbolculara bakarsak hala çok eksikler. Beşiktaş'ın önünde Başakşehir deplasmanı ve Göztepe karşılaşması var. İki takım da çok sert rakipler. Bundan sonrası Sergen hoca ve ekibinde.