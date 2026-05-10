FATİH DOĞAN

Bir takım için en acı tablolardan biri; taraftarın sırtını sahaya dönmesidir. Siyah-beyazlı taraftarların Trabzonspor maçı başlar başlamaz 5 dakikalık sırtını dönerek yaptığı protesto, anlayan için büyük bir mesajdır. Acı gerçek şu ki: Sergen Yalçın'ın yönettiği takım, oynattığı-oynatamadığı futbol, yönetimsel hatalarla birleşince bir boşluğa düşmüş umutsuzluk girdabında acı anaforlar yaşamaktadır. "Muhteşem" algısı yapılan devre arası transferleri verimsiz. Her geçen gün iyiye gidecek denilen futbolda, bir sezona yaklaşan Sergen Yalçın yönetimine rağmen umut vadeden bir gelişme yok. Yalçın yönetiminde Beşiktaş, ligde derbi kazanamadığı gibi bütçesinin 10'da biri bile etmeyen düşme hattındaki takımlara puanlar kaybederek vasatizm girdabında aşağı doğru sürüklenmiştir. Haklı olarak kendisine destek verenlerin çoğunluğu da verdikleri destekleri bir bir çekmiştir. Trabzonspor'un Dolmabahçe'de 2-1'lik galibiyeti, şaşırtıcı değil hak edilmiş temiz bir galibiyet. Ancak Sergen Yalçın için "Bende yok" dediği ve kadroda istemediği Muçi'nin golüyle yenilmesi acı bir yansıma! "Sergen Yalçın'a zaman verilsin" diyenler, "Sergen Yalçın'la olmaz, gelecek kurulmaz" diyenlere hangi verilerle, gerçeklerle buna inandıklarını izah etmek zorundalar.