New York’tan kupa notları

Şu an New York'un kalbinde, sokaklarda yürürken havada sadece kavurucu bir sıcak değil, bambaşka bir enerji var. Dünya Kupası, Amerika gibi alışık olmadığı bir coğrafyada bambaşka bir çehreye bürünmüş durumda. İki sokağa futbolcu ismi verildi, şehir adeta pasaportunu hazırlamış, bir gezgin edasıyla turnuvayı yaşıyor. Pasaport şaka değil bu arada. New York Belediyesi, Dünya Kupası için şehre gelen turistlere pasaport hazırlamış. Pasaport bir New York rehberi gibi tasarlanmış. Gidilecek yerler var ve damgalar Dünya Kupası'na katılan ülkelerin kültüründen ilham alarak New York'lu sanatçılar tarafından tasarlanmış. İşte Amerika'da Dünya Kupası'nın genel manzarası:

PELE VE THIERRY HENRY SOKAĞI

2026 Dünya Kupası öncesinde, New York'taki bir caddeye Thierry Henry'nin adı verildi. 1998'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransız efsanesi, artık 50. Cadde ve Altıncı Cadde'nin kesiştiği noktanın "Thierry Henry Yolu" (Thierry Henry Way) olarak adlandırılması onuruna sahip. Bu onura layık görülen tek Dünya Kupası ikonu Henry değil; üç kez Dünya Kupası'nı kazanan tek oyuncu olan Brezilyalı Pele'ye de bir sokak adı verildi. New York, Dünya Kupası atmosferine girerken, "Pele Yolu"nu (Pele Way) Queens bölgesinde bulabilirsiniz. "Pele Yolu" ve "Thierry Henry Yolu"nu Kasım 2026'ya kadar New York'ta görebiliyorsunuz.

HAKAN, ARDA VE KENAN'I SOKAKLAR İYİ TANIYOR

Amerikalılar, "Burası bir basketbol ve beyzbol ülkesi" demekte oldukça ısrarcı. İnsanların futbolu (onların tabiriyle soccer) bağrına basma süreci oldukça sancılı ve merak dolu. Yine de o meşhur Amerikan rekabetçiliği devreye girmiş; bir yandan küçümser gibi görünüp diğer yandan turnuvanın bir parçası olmaktan gizli bir keyif alıyorlar. Sokaktaki sohbetlerde Türkiye ismi geçtiğinde ise durum şaşırtıcı şekilde tanıdık: Amerikalı taraftarlar artık bizim oyuncularımıza oldukça hakim. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız isimleri, Avrupa futbolunu takip eden kitle arasında oldukça popüler. Galatasaray ve Fenerbahçe isimlerini biliyorlar. Hatta Soho'da bir binada Galatasaray bayrağı asılı. Özellikle Brezilyalı taraftarların Türkiye'ye ilgisi muazzam; Alex de Souza'nın Kadıköy'deki heykelini görmeyi planlayan Brezilyalı gruplara rastladım.

ZİDANE BİSİKLET TURUNDA

New York sokakları, turnuvanın ruhunu iliklerine kadar hissettiren bir başka sürprize daha sahne oldu: Zinedine Zidane. Bir dünya futbol efsanesini, Central Park'ta bisiklet üzerinde, şehrin kalabalığına karışmış halde görmek, New York'un neden bu turnuva için dünyanın merkezi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Zidane sadece parkta tur atmakla kalmadı; rotasını Brooklyn Köprüsü'ne çevirerek şehrin ikonik hatlarında adeta bir turist gibi ama yine o meşhur karizmatik tavrıyla arz-ı endam etti. Bu görüntüler, New York'ta olanlar için aslında çok önemli bir ipucu veriyor: Futbolcular her an karşınıza çıkabilir.

MODERNLİK VE KAOS

Stadyum deneyimi, Amerikan tarzı şovla birleşince hem büyüleyici hem de yer yer yorucu bir hâl alıyor. New York sıcağıyla baş etmek için stadyumların içine yerleştirilen "su püskürtme" sistemleri hayat kurtarıcı ama yeterli mi tartışılır. Şehrin her yerine dev ekranlar kurulmuş durumda ancak gün ortasındaki maçlarda o sıcakta kimse izleyemiyor. İnsanlar, ekranların başında sırılsıklam terlemek yerine akşam saatlerine odaklanıyor.

FAN ZONE VE EĞLENCE

Amerikalılar "gösteri" kısmını çok iyi biliyor. Maç izlemek bir kenara, Fan Zone alanları her gün bir festival havasında. Gece geç saatlerde yapılan etkinlikler, gündüzün yorgunluğunu unutturuyor. Finale yaklaştıkça tansiyon yükseliyor; Central Park'ta planlanan dev kutlama, şehrin tüm odağını oraya çevirmiş durumda. Özetle Amerika'da Dünya Kupası, futbolun bir oyundan ziyade bir etkinlik yönetimi meselesi olduğunu kanıtlıyor. Organizasyon kusursuz görünmek için çabalasa da Amerikan yaşam tarzının hızı ve sıcağın etkisi, futbolu bir "izleme deneyimi" olmaktan çıkarıp bir dayanıklılık testine dönüştürmüş durumda. Yine de her şeye rağmen, New York'un o kozmopolit yapısı içinde futbolun evrenselliği galip geliyor. Amerikalıların, 'Bu bizim oyunumuz değil ama en iyisini biz yaparız" tavrıyla turnuvayı sahiplenmeye çalışmaları, izlemesi en keyifli detaylardan biri.