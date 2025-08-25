İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor-Antalya maçını iki ayrı devre olarak yorumlamak gerekmekte… Bordo-mavililer ilk yarı tempoyu artırmasa da topa sahip olmak, önde yapılan pres, iki kenardan geliştirilen atak girişimleri ve oyunda doğruların olduğu bir süre… İki kenarda, solda Mustafa, sağda Zubkov öne çıkan oyuncular. Özellikle Zubkov ayağına aldığı her topta rakibe sorunlar yaratan bir isim. Duran topta ilk yarıda Savic'le gelen gol… Daha farklı bir sonuçla soyunma odasının yolunu tutabilecek pozisyonlar vardı.

İkinci yarıysa orta alanda Folcarelli'nin çıkıp Mendy'nin girmesiyle ilk yarıya göre çok daha farklı ve sorunların olduğu bir yapı ortaya çıktı. Her ne kadar Antalyaspor'un iki oyuncu değişikliğiyle sahada yer alması bu farkı yaratan bir yapı mı diye düşünülse de sorun Trabzonspor'un orta alandaki kurgusunun bozulmasıydı. Önde Olaigbe gerekli yeterlilikte değil. Her şey sağ kenardan Zubkov'un bireysel performansına bağlı… Onuachu gibi ceza sahası içinde topla buluşturulduğunda etkili olan bir isim bir türlü kenardan geliştirilen ataklarla topla buluşturulamadı. Bu da pozisyon üretilememesinin en büyük nedenlerinden birisi.

Bir başka gerçek var ki geçen sezondan beri her maçta üstüne basarak belirttiğimiz orta alanda Bakasetas türü bir oyuncunun eksikliği. 3 haftada alınan 9 puan büyük önem taşımakta ama orta alanda yaratıcı oyuncu eksikliğini Trabzonspor mutlak çözmek zorunda. Şu anda her geçen hafta gelişen oyun ve eksikler sezon başına göre daha olumluya dönüşmekte ama orta alanda yaratıcı bir oyuncu mutlak şart.