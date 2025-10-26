İSKENDER GÜNEN

Onana'nın gecesi olarak yazıya başlayalım. 3 net gol pozisyonunda inanılmaz kurtarışlar yaptı. Trabzonspor da her geçen gün takım olma yolunda ilerliyor. Saha içi yardımlaşmaları, konumlanmaları, istikrarlı yapıyı istenilen düzeye çıkartabilecek yeterlilikte. Olumsuzluklar yok mu; elbette var. Maç başlangıcı önde yapılan pres, rakibin çıkarken kaptırdığı toplar ve atak girişimleri… Eyüp'ün çıkarken kaptırdığı top ve Augusto ile gelen gol. 1-0'dan sonra oyunun kontrolünü eline alması gereken taraf Trabzon'du ama Eyüp'ün rakip alanda daha fazla gözüktüğü anlar var. Onuachu'nun orta alana kadar gelip oyuna katılma düşüncesi sorunlar getiriyor. Çünkü verdiği toplardan sonra rakibin atak girişimlerinin başlangıcı oldu! Sol kenarda ise Muçi etkisizdi, bu yüzden Trabzon'un bütün atak girişimleri, sağ kenarda Pina ve Zubkov ile gerçekleşmek zorunda kaldı.

Orta alanda Folcarelli, mücadele gücü yüksek bir oyunla katkı yaparken Oulai ise bir kez daha önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Attığı gol kelimenin tam anlamıyla mükemmeldi. Sonuç; uzun bir zaman sonra 4 maçlık periyotta alınan 12 puan var. Bu da Trabzonspor'un doğru yolda olduğunun göstergesi. Şimdi daha yüksek hedefler için G.Saray maçında göstereceği performans kritik rol oynamakta. Fakat güçler eşit olmasa da birlikte hareket etmek ve paylaşmak sizi farklı noktalara getirebilir. Claro'nun yaşadığı, bir profesyonel futbolcunun başına gelebilecek en talihsiz an. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur.