İSKENDER GÜNEN

Futbol gerçekten tuhaf bir oyun. Çünkü Alanyaspor gibi bir takım, kendi sahasında oynadığı bir maçta, sadece savunma yaparak hücumu hiç düşünmeyerek 1 puan alma başarısı gösterdi! Futbol, her ne kadar sonuç odaklı da olsa tribünlere gelen taraftarlarınıza iyi oyun sunmak zorunluluğunuz var. Ligdeki bulunduğunuz durum çok önemli değildir. Bir başka tuhaflık ise ilk yarı Mehmet Türkmen, Trabzon'un, Alanya ceza alanına yakın yerde faulünü vermediği gibi atağını da keserek anlaşılmaz bir şekilde ilk yarıyı bitirdi! Bazı oyuncular var ki, yokluğu takımları için sorunun odak noktası olur. Bu gerçek dün bir kez daha Alanya'da yaşandı. Onuachu'dan yoksunsan sorunlar da öne çıkıyor. Çünkü Onuachu, ceza sahasında olmazsa olmaz ve takımı sonuca getiren bir fenomen. İlk yarıda Trabzonspor topa sahip ama oyunda temposu düşük, üretkenlikten uzak bir görüntü içerisindeydi. Sağ kanat organizasyonları çok yetersiz kaldı. Sadece Mustafa'nın bireysel becerileriyle taşıdığı toplar pozisyon üretme şansı doğurdu. İkinci yarı, ilk yarıya göre değişen herhangi bir şey yok. Alanyaspor'un yine hücumu düşünmeyen yapısı devam ediyor. Pina'nın asistinde Ozan Tufan ile Trabzon öne geçen taraf oldu. Sonrasında ise ceza sahası içinde hiç gereği yokken Nwaiwu'nun elle oynadığı pozisyon sonrası verilen penaltı ile gelen beraberlik golü hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü oyunu sadece savunma olarak düşünen, hücumda hiçbir etkinliği olmayan takıma hediye edilen golle bir puanla yetinmek zorunda kaldılar.