İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor'un maça çıkardığı ilk 11, merkez ağırlıklı bir planın işaretiydi. Orta alanda Bouchouari, Folcarelli ve Ozan ile burada yoğunluğu hedeflerken Onuachu tek santrfor olarak önde bırakıldı. Kanat oyuncusu eksikliği bana göre önemli bir sorun olarak göze çarptı. Göztepe maça daha istekli ve organize başlayan taraftı. Topa sahip oldu, Trabzonspor'u geri itti. Ve oyunun kontrolünü ele aldı. Baskı golle sonuçlanırken Trabzonspor'un çıkış sorunları ve pas hataları oyunun ritmini tamamen rakibe verdi. Trabzonspor'un en büyük sorunu kenar oyuncu eksikliğinden dolayı oyunu açamamasıydı. Hücumlar merkezde sıkıştı. Onuachu yalnız kaldı. Ve üretkenlik istenilen düzeyde bir türlü gerçekleşmedi. İlk yarıda Mustafa'nın da kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı. Muçi'nin yerine Oulai değişikliği daha çok mücadele ve tempo hedefi gösterse de oyunun dengesini bir türlü değiştirmedi. Göztepe, topa sahip olan ve oyunu yöneten taraf oldu. Trabzonspor ise tamamen eksik kalmasına rağmen direnmeye çalıştı. Görünen o ki kendi sahasında Galatasaray galibiyetinden sonra bir türlü fiziksel ve mental anlamda yeterlilik gösteremedi. Özellikle fiziksel anlamda da düşüşler ortaya çıktığında arzu edilen ve beklenilen sonuçlar alınamaması hayal kırıklığı yaşattı. Ama 10 kişi kalmalarına rağmen maçın son dakikalarında Umut ile gelen golle 1 puan alma başarısı gösterdiler.