İSKENDER GÜNEN

Oynanan oyundan çok, önemli olan yarı finale çıkma maçı… Penaltılarla da olsa Trabzonspor yarı final biletini aldı. Oyun ise rakip 40 dakika boyunca eksik olmasına rağmen beklentilerin uzağında kaldı. İlk yarı Samsunspor'un rakip alanda baskı yaptığı ve Trabzonspor'un özellikle sol kenardan geliştirdiği ataklar vardı. Orta alanda Oulai olumlu oynamaya çalışan tek oyuncuydu. Folcarelli ve Ozan Tufan oyuna giremedikleri için Trabzonspor bir türlü ritim bulamadı. İki kenardan da atak girişimleri gerekli yeterlilikte olmadığı için Onuachu önde yalnız kaldı. İkinci yarı Trabzonspor daha önde oynamaya çalıştı. Oyunu kontrol altına almaya başladığı anlar var ama top üçüncü bölgeye geldiğinde bir türlü gerekli üretkenlik yakalanamadı. Rakibin 10 kişi kaldığı 70. dakikadan sonra ise kontrol ve sabırlı oynamaları gerektiği anlar var. Bu arada orta alanda takımı öne çıkaran Oulai gibi bağlantı oyuncusunun çıkması bana göre yanlış tercihti. Maçın uzatma dakikalarında da oyuncu değişiklikleri yaşansa da Samsunspor eksik kalmasına rağmen düşük blokta daha rahat savunma yaptı. Bunun da en önemli nedeni kenarlarda adam eksilten oyuncunun olmayışı. İstenilen düzeyde bir oyun ortaya konulmamasına rağmen Onana'nın müthiş kurtarışlarıyla penaltıdan da olsa yarı finale çıkmak büyük önem taşıyor. Çünkü Avrupa kupalarına katılabilmek için en kısa yol Türkiye Kupası'nı almak.