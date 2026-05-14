İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor, zor da olsa finale çıkma başarısı gösterdi. Gençlerbirliği ligdeki konumundan dolayı rotasyonlu bir kadroyla sahadaydı. Çok rahat geçmesi beklenen müsabakada zorlukların önde olduğu süreler öne çıktı. Bir maç düşünün… Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa, topla buluşturmanız gerekmekte. Ama bu bir türlü gerçekleştirilemedi. Kendi sahasında kalabalık oyun anlayışı olan takıma karşı kenar ataklarının önemi çok büyüktür. Topa sahip olmak önemli ancak ilk yarı iki kenardan da atak girişimleri hiç yok! Özellikle sol kanatta Lövik'in temposu ve pozisyon bilgisi yetersiz görüntü ortaya çıkardı. Orta sahada Oulai ve Bouchouari oyuna ağırlık koyamazken bordo-mavililer, hücum organizasyonlarında ritim problemi yaşadı. İlk 45 dakika şut bile çekemeden bitti. İkinci yarı oyun; final pasları yetersizliği, anlamsız pas hataları, hücumda organizasyonların olmayışı şeklinde sürdü. İlk kez 54. dakikada Muçi ile gelen gol pozisyonu var. Sonrasında ani gelişen Gençlerbirliği atağı, savunmanın yaptığı hata ve rakibin 17 yaşındaki oyuncuyla bulduğu gol… Golden sonra yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından ise Gençlerbirliği, kendi sahasında kaldı ve Trabzonspor baskıyı artırdı. Kornerden gelen topta Gençlerbirliği oyuncusunun kendi kalesine attığı golle beraberlik yakalandı. Maçın son dakikalarında Muçi, bu sezonki kritik gollerinden birini kaydederek takımını finale taşıdı. Oynanan oyundan çok, önemli olan final biletini almaktı.