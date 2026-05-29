İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor'un hangi mevkilerde transfere ihtiyacı var? Onana takımda kalmalı mı?

Trabzonspor, 2026-27 sezonuna önemli bir yeniden yapılanma süreciyle girmek zorunda. Kadroda yaşanacak ayrılıklar ve bazı bölgelerdeki belirsizlikler yönetimi kritik kararlarla karşı karşıya bırakmış durumda. Geçen sezon kısıtlı kadrosuna rağmen ligde başarılı bir süreç geçiren ve Türkiye Kupası'nı alma başarısı gösteren Trabzonspor'un, takımın omurgasını koruyup doğru takviyeler yapması, gelecek sezon için en önemli unsur olarak öne çıkmakta.

Savunmada tecrübeli Savic'in liderlik katkısı vermesine rağmen sakatlık riski nedeniyle yerine daha genç ve hızlı bir stoper ihtiyacı belirginleşiyor. Bu bölgeye yapılacak yanlış bir planlama, savunma dengesini sezon boyunca zorlayabilir. Orta alanda Oulai için olası satış iddiaları takımın oyun kontrolü açısından büyük risk taşımakta. Eğer bu bölgede kayıp yaşanırsa yerine doğrudan ilk 11 seviyesinde bir oyuncu alınması şart. Hücum hattında ise kanatlarda Nwakaeme ve Visca gibi isimlerin ayrılığından sonra mutlak adam eksilten ve dribbling özelliği olan kenar oyuncularına büyük gereksinimi var. Önde Augusto'nun ayrılması, gol üretimi konusunda soru işaretleri yaratmakta. Eğer ayrılık gerçekleşirse yerinin net bir bitirici ile doldurulması gerekmekte. Kaleci pozisyonunda ise Onana konusunu teknik heyetin önünde ayrı bir dosya olarak duruyor. Buna nasıl bir çözüm bulunur şu an belli değil. Çünkü istenilen ücret Trabzonspor'un bütçesini çok fazla zorlayacaktır. Kalması halinde istikrar sağlanabileceği düşünülse de zaman zaman yaşanılan bireysel hatalar soru işaretlerini de beraberinde getirmekte.