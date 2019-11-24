Takım kötü durumda, herkes kavga dövüş peşinde ama nasıl olduysa herkes sustu ve yanımda yer aldı. Kulübü, şirketim gibi şeffaf ve kurumsal yöneteceğim. Sinirlerim çelik gibi, kimseye geçit vermem.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulunun aldığı karar ile Berna Gözbaşı, başkanlığına getirildi ve böylece Türkiye'de ilk kez bir Süper Lig kulübünün başkanı kadın oldu. Her yıl yatak sektöründe yaptığı ihracatla ödül alan, girişimcilik alanında kadınlara rol model olan Gözbaşı'yı duygularını öğrenmek ve tebrik etmek için aradığımda, "Herkes bir şey koparma peşindeydi. Takım kötü ve zor durumda ama kurtarma planını dahi konuşmuyorlardı. Sürekli bir kavga, dövüş vardı. Nasıl oldu bilmiyorum ama şu anda bütün kavga edenler sustu ve hepsi yanımda yer aldı. Ben bile inanamadım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



AKTİF BİR YÖNETİCİ DEĞİLDİM AMA…

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, bakanlık yapmış Kayserili üç isim Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş ile Ankara'da bir araya geldiğini ve oradan kendisini aradıklarını anlatan Berna Gözbaşı, "Kulüpteydim ama aktif değildim. Uzlaşılan isim oldum bir anda" dedi. Gözbaşı, Rıfat Hısarcıklıoğlu ve Kayserispor'un isim sponsoru olmak üzere her ihtiyacında türlü türlü sponsorluklarla yanında olan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in desteğinin de altını çizdi.



BUGÜN HERKES MAÇA GELSİN

Gözbaşı'na büyük bir borç yüküyle devraldığı kulübü nasıl yöneteceğini soruyorum. Şöyle cevap veriyor: "Şirketimi nasıl kurumsal bir şekilde yönetiyorsam öyle yöneteceğim. Şeffaf olacak. Herkes bilecek paranın nereye harcandığını. Benim çelik gibi sinirlerim var. Hiç kimseye geçit vermeyeceğim. Gayet profesyonel yöneteceğim kulübü. Biz çok ayrıştık. Herkes bir tarafa çekiyor takımı ama istiyoruz ki bugün takımımızın maçı var. Tüm Kayserililer tribüne gelsin, festival gibi olsun. Ben futbol takımının şehrimizin en büyük marka değeri olduğunu hep söylüyordum. Ligin en altında yer alıyoruz ama iki gündür Türkiye bu kulübü konuşuyor. Bu şehir kaç milyon dolar verirse versin böyle bir tanıtım yapamazdı."



İLKLERE ALIŞKIN

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası meclisine giren ilk kadın üyeydi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İcra Kurulu Üyesi de olan Gözbaşı Türkiye Portekiz İş Konseyi'nin de başkanlığını yürütüyor. Brn Yatak adını taşıyan fabrikasının üçüncüsünün inşaatına başlayan Gözbaşı, "Sektörün lideriyiz. 75 ülkeye yatak gönderiyoruz. 6 ay sonra çalışan sayımız 1500 olacak" bilgisini de verdi.