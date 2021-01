Mesut Özil büyük bir futbolcu... Adı yine Fenerbahçe ile anılıyor. Herkesi heyecanlandıran bir durum. Fenerbahçe'ye karşı sıcak duyguları olduğu ortada. Gelin görün ki bunun güzel bir hayal olduğu da gerçek. Mesut, Avrupa'da en çok para kazanan 10 futbolcudan biri… Yıllık geliri 20 milyon Euro. Messi ve Ronaldo ile yarışıyor. Şu an sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Arsenal kendi oyuncusunu itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor. Tavsiyemiz liglerin ikinci yarısı için bir takıma transfer olması ve kariyerinde tekrar zirve yapması. Arsenal'de kalmak artık ona zarar verir. En son 7 Mart 2020'de West Ham'a karşı oynamış. 300 gündür forma giymeyen yıldız futbolcuyu herkes özledi. İşte bu nedenle sahalara dönmek için başka bir takıma gitmesi şart!



İYİ Kİ YAZILI MEDYA VAR

Zor ve yıpratıcı bir yılı geride bıraktık. Dünyadaki herkesin hatırlamak istemeyeceği bir yıl oldu 2020... Çok acılar çektik, çok yorulduk... İnşallah 2021 güzel olacak... Pandemi nedeniyle bizler ve tüm meslektaşlarımız işlerini yaparken daha zor koşullarda çalıştılar. SABAH Spor olarak koca bir yıl boyunca tartışılan, ses getiren, internet ve TV'lerin gözdesi olan işlere, haberlere ve röportajlara imza attık. Mutfağımız yemek yapmaya devam etti ve en lezzetlisini sunduk... Gazetelerin etkinliğinin çok tartışıldığı bir yılda, sosyal medya, haber siteleri ve televizyonların hâlâ yazılı basından beslenmeleri bizi mutlu eden bir gelişme oldu... Bu nedenle bir kez daha iyi ki gazeteler var! Bu vesile ile tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutlarım... İnşallah 2021 de üretkenlik adına güzel geçer. Önümüzde çok zorlu bir maraton, 2021 yılı var. 16 Mayıs'a kadar non-stop lig maratonu ve Türkiye Kupası. Ardından Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar... Allah herkese güç kuvvet versin. Herkese mutlu yıllar dilerim.



Futbol için değil partilere gelmiş

Fenerbahçe, Sosa'yı transfer ettiği zaman her sarı-lacivertli taraftar mutlu olmuştu… Trabzonspor'un en gözde futbolcusu... Fenerbahçe yönetimi, 3 milyon Euro gibi rakamla Arjantinli futbolcuyu renklerine bağladığı zaman kimine göre bu büyük bir başarıydı. Ama 35 yaşındaki oyuncunun performansı herhalde bu kadar merak konusu değildi. Tabii Koronavirüs günlerindeki partilerde Sosa'nın da olacağını kimse beklemiyordu. İstanbul'a Sosa futbol oynamaya değil de eğlenmeye gelmişti sanki. Bu Fenerbahçe'nin 11'inde bundan sonra yer bulur mu? Zor! Fenerbahçe, Trabzon'dan önemli bir parçayı kopardı ama açıkçası büyük de bir kazık yedi!



Aşıda ikinci doz!

Bir aşı gönüllüsü olarak ikinci dozumu da dün aldım. İlk doz sonrası geçen 14 günde büyük bir sıkıntı yaşamadım. Bundan sonraki süreci merak ediyorum. Gönüllü olduğum için aşı değil su da almış olabilirim. Bunu şu an bilmiyorum. İkinci doz aşının etkilerine göre bir fikir sahibi olacağım. Yakında ülkemizde de aşılama başlayacak. Bu vesile ile canla başla çalışan tüm sağlık personelimize bir vatandaş olarak şükranlarımı iletmek istiyorum.