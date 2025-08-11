Kerem'in F.Bahçe'ye transferi, hem Benfica'nın Şampiyonlar Ligi hedefleri hem de oyuncunun kariyer planları nedeniyle karmaşık bir hale geldi. Taraftar tepkileri ve sosyal medyadaki algı operasyonları, süreci daha da zorlaştırdı. Kerem'e baskı yapıldığına dair iddialar, Türk futbolunun rekabetçi doğası ve taraftar hassasiyetleri düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk'un sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarması, özellikle Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer iddialarının yoğunlaştığı bir dönemde, futbol camiasında dikkat çeken bir gelişme oldu. Bu durum, ikili arasında bir gerilim ya da duygusal bir kopuş olduğu şeklinde yorumlanabilir.







Okan Buruk'un, eski öğrencisini takipten çıkarması, özellikle Kerem'in ezeli rakip Fenerbahçe ile anılması G.Saray camiasında yarattığı rahatsızlıkla ilişkilendiriliyor. Kerem'in de bu hamleye karşılık vermesi, bir nevi "restleşme" olarak görülebilir. Bu olay, sosyal medyanın günümüzde kişisel ve profesyonel ilişkilerdeki duygusal tepkileri yansıtmadaki rolünü gösteriyor. Ancak, bu tür hamleler genellikle anlık duygusal tepkilerden kaynaklanabilir ve mutlaka derin bir çatışmayı işaret etmeyebilir. Yine de, transfer sürecinin hassasiyeti ve G.Saray-F.Bahçe rekabetinin yoğunluğu düşünüldüğünde, bu hareket taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Okan Buruk'un daha önce Kerem için "Kendisi G.Saraylı, kapımız her zaman açık" dediği düşünülürse, bu takipten çıkma olayı, Buruk'un bu transfere kişisel bir tepki gösterdiği ya da hayal kırıklığı yaşadığı şeklinde de okunabilir. Kerem'in F.Bahçe'ye gitme ihtimali, G.Saray taraftarları ve camiası için hassas bir konu, bu hareketler sembolik bir anlam taşıyor olabilir. Sonuç olarak, bu durum profesyonel ilişkinin kişisel bir boyuta taşındığını gösteriyor.







YABANCI FUTBOLCU KONUSUNA BAKIŞIM

Yabancı futbolcu sayısı, yıllardır tartışma konusu… Sezon başlar, kurallar değişir. Uzun vadeli yabancı sayısı planı yapılır, yine değişir. Kulüpler kuralların ne olacağını bildiği halde yabancı futbolcu transferine önem verir, aldıkça alırlar. Sonra sıkıntılar yaşanır. Yabancı futbolcu sayısı kuralın üstüne çıkar. Eldeki mevcut futbolcuların yani yabancıların sözleşmelerini feshetmek zordur, maliyetlidir. Bazıları da sakatlanır takımlarını uzun süre eksik bırakırlar. Şimdi yine tartışılan bir konu hafta içinde yazmıştım, Kulüpler Birliği'nin rakamı 16'ya (şu an 14) çekmek istediğini... Genel olarak 4 büyük takım ve bazı Anadolu takımları bu öneriye sıcak bakıyor. Aksini düşünen de var ve sonuçta lig başladı. Federasyon değiştirir mi değiştirmez mi bunu bu hafta öğreneceğiz. Düşüncem sayının sınırsız olması, böylelikle tartışma kalmaz. İsteyen istediği kadar yabancı alsın.



F.BAHÇE VE G.SARAY'IN UĞURCAN ÇAKIR AŞKI!

Bu transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden birisi de Uğurcan Çakır… 1.5 ay önce F.Bahçe'ye transferi gündeme geldi… Arkasından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kaptanlarını yurt içinde hiçbir takıma satmayacaklarını açıklayarak noktayı koydu. Milli kaleci, bordo-mavililerde kalmayı istiyor mu istemiyor mu hâlâ net değil. Benim duyduğum kalmak istemiyor. Hem G.Saray hem de F.Bahçe kaleci arıyor. G.Saray, Trabzon'a 14 milyon Euro'luk bir teklif sunmuş. F.Bahçe 18 milyon Euro'luk öneri getirmiş. İki kulübün de Uğurcan'ı almak istediği bir gerçek! Milli kalecinin Avrupa'ya gitmek istediğini biliyoruz ama bu konuda resmi bir teklif de gelmedi. Profesyonel futbolculara tekliflerin gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Trabzonspor konuyu yurt içindeki takımlara kapatmış olsa da gelen teklifler yüksek ve iyi... Tabi ki kararı başkan ve yönetim verir. Ama Uğurcan Çakır'ın kafasında hâlâ belirsizlik varsa bunu sonlandırmalı. Trabzon bugün lige başlıyor. Önemli transferler yaptı ve Uğurcan takımın kaptanı. Yüzde yüzünü Trabzon'a vermeye hazırsa zaten yapılan bu tekliflerin de bir anlamı kalmaz. Aksi bir düşüncesi varsa o zaman profesyonel hayat neyi gösteriyorsa o yapılmalı.