Kocaeli'deki atmosfer tam bir volkan gibi patladı, taraftar müthiş ötesiydi! Goller geldikçe daha da coştular; tezahüratlar, bayraklar, meşaleler, gösteriler… Adeta bir kale duvarı örmüşlerdi Ay-Yıldızlı takıma, Gürcistan nefes bile alamadı.. Bu zaferin bir numaralı kahramanı oldular. Hiç susmadılar. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Fenerbahçeli herkes oradaydı. İşte bu bizim özlediğimiz tabloydu. Helal olsun Kocaeli'ye…

Tribünler kadar özellikle ilk bölümde taktik de harikaydı, Montella resmen sahaya bir satranç tahtası kurmuş! 4-2-3- 1 dizilişiyle orta sahayı kalabalık tutup, hızlı kanat bindirmeleriyle (özellikle Arda ve Kenan'ın hareketliliği) Gürcistan'ı darmadağın ettiler. Merih'in hava hakimiyeti ve Yunus'un son vuruşları, Kenan'ın muhteşem golü, Hakan'ın asistleri. Set hücumları mükemmel işledi. Savunmada da kompakt duruş, kontra riskini minimize etti. Planımız muhteşem işledi. İspanya'dan iki gol yiyen Gürcistan'ı yok ettik bu bölümde. İkinci yarıdaki tempo düşüşüne rağmen savunma hattını (Merih önderliğinde) sağlam tuttuk. İkinci devrenin orta bölümü çok stresliydi, rakibe çok pozisyon verdik, golü de kalemizde gördük. Bunlar biraz oyun disiplinden kopmamızın nedeniydi, tabii ki topu da rakibe bırakınca Gürcistan 'nasıl olsa yeniliyorum' diye saldırdıkça saldırdı.

Sonuca gelirsek final niteliğinde bir maçı kazandık, dokuz puana ulaştık. Artık play-off %95 cebimizde. Mutlu olmamız için sebepler çok, üzülmemiz gereken tek şey ise Konya'da İspanya'dan yediğimiz fark. Harika takımımıza bakınca İspanya maçının sonucuna insan daha çok üzülüyor.