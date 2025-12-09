Ekim ayında başlatılan futboldaki bahis operasyonu, tüm yönleriyle sürüyor. TFF ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birlikte yürütülen soruşturmalarda SABAH'ın bugünkü özel haberi birçok detayı içinde barındırıyor. Detaylar, bu kirliliğin nasıl ahtapot gibi her yeri sardığını gözler önüne seriyor. 118 yıllık mazisiyle Türk futbolunun koca bir çınarı olan F.Bahçe'nin kaptanlığına yükselme onuruna ulaşan Mert Hakan'ın, iddialara göre büyük rakamlarla bahis ağının içinde olması şaşkınlık verici… Burada masumiyet karinesi çok önemli. Suçu ispatlanana kadar her kişi masumdur. MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarında Mert Hakan'ın, arkadaşı Ersin Dikmen'e 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında gönderdiği toplam4 milyon 453 bin TL'nin, anında bahis sitelerine yönlendirildiği tespit ediliyor. MASAK, Mert Hakan'ın, Dikmen vasıtasıyla 2021'den itibaren yani 4 yıldır F.Bahçe maçlarına bahis oynadığını belirliyor. Hem çok vahim hem de çok dramatik... Bunlar hangi maçlar! İşin daha da vahimi bir kaptanın takım arkadaşı, milli takımın gözbebeği İsmail Yüksek için 'en az 3 faul yapar' ve 'kart görür' şeklinde kupon yaparak genç bir oyuncuyu bu işlere alet etmesi… Bu iddiaların her detayı ile açığa kavuşturulması lazım.. Kendisi ifadesinde, Dikmen'e borç verdiğini ve bu kişinin bahis oynadığını bilmediğini söylemiş.. Yasa dışı bahis sitesinde slot oynadığını ise söylemiş..

METEHAN: G.SARAY'A OYNADIM

Asrın soruşturmasında savcılık ile TFF'nin incelemeleri ve araştırmaları titizlikle devam ediyor. Futbolun en üst seviyesine gelmiş bir oyuncunun şu anki yaşadığı durum sarı-lacivertli camia adına da üzüntü verici.. F.Bahçe yönetimi de konuyu yakından takip ediyor.. Kulübün avukatları da bu iş için seferber oldu.. Yine futbola odaklanıp sırtına geçirdiği Galatasaray formasının kıymetini bilmesi gereken Metehan Baltacı da maalesef bahis uğruna geleceğini heba etti. Genç bir isim..

Oynadığı kuponlar 5 TL ile 1800 TL arasında.. 36 kupondaki kazancı 920 TL.. Rakam tabii ki önemli değil burada.. Kendisi de İskenderun ve Eyüp'te oynarken bu işlere karıştığını söylemiş.. İfadesinde şunu söylemiş: "Yasal bahis oynadım. Kiralık olduğum dönemde G.Saray üzerine kupon yaptım..." Metehan, G.Saray kazanır ve 2.5 üst oynamış..

KÜÇÜK, PARA VE 14 KİŞİ!

Bir diğer mesele; MASAK'ın radarına takılan hakem Zorbay Küçük'ün hesaplarında toplam 22 milyon 377 bin liralık işlem tespit edilmiş. Buradaki dikkat çeken nokta, bankacılık transferi gerçekleştirdiği 14 kişi hakkında yası dışı bahis faaliyetleri kapsamında temasta bulunması.. Bu kanser, futbolcusundan, hakemine, başkanından, teknik direktörüne, menajerinden kongre üyelerine kadar Türk futboluna el atmış… Futbolumuz ameliyat masasında.. Doğru teşhis ve tedavi ile mutluluk yakındır diye düşünüyorum..