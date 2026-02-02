Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maç tam bir dominant performans oldu. Skor zaten net ama oyun olarak da hazırlık maçı havası hakimdi. Kayserispor sahada hiç direnç gösteremedi, Galatasaray ise rahat rahat top dolaştırdı, pozisyon üretti. Galatasaray baskıyı hiç düşürmedi, topa sahip olma oranı yüksekti, Kayseri'nin neredeyse hiç etkili atağı olmadı. İptal edilen golü ve Uğurcan'ın bomba hatası dışında. Eski Kayserispor'dan artık eser bile yok! Yeni transfer Noa Lang da ilk maçında iyi oynadı, hızıyla ve dribblingleriyle dikkat çekti; Asprilla da sonradan girip katkı verdi. Noa Lang top tekniği yüksek bir oyuncu. Sürekli içeriye doğru gitti. Hızı ve dribblingleriyle rakip savunmayı zorladı. Şut tehdidi vardı; öz güveni yüksek, cesur oynadı. Zeki, tam bir kanat tipi. Savunma katkısı bile fena değildi. İkili mücadelelerde kazandığı toplar, top çalmalar… Şampiyonluk yarışında Galatasaray'a +1 değer katar. Maç Galatasaray için moral deposu oldu. Lider konumda, ara transfer sonrası kadro oturmaya başlıyor, Osimhen büyük değer, orta saha iyi işledi. Sara'nın yükselişi sürdü. İcardi golünü attı. Okan Buruk, skoru garantiledikten sonra yaptığı oyuncu değişiklikleri ile Osimhen ve İcardi'yi birlikte oynatmasıyla yani bir teknik direktör olarak deneyebileceği her şeyi sahaya yansıttı. 4-0'lık sonuçla birlikte puan farkı maç fazlasıyla 6 oldu. Bugün Fenerbahçe zor bir maç oynayacak. Galatasaray için her şey pozitif gidiyor.