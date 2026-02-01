Orkun Kökçü resmen takımı sırtladı ve kurtardı! Maçın özeti bu bir kere!.. Çok heyecanlı ve bol aksiyonlu bir geceydi.. Takım sahada canla başla oynarken koro halinde söylenen istifa tezahüratlarının gölgesinde geçen 90 dakika.. Bu psikolojide top oynamak kolay değildi. Takım büyük karakter gösterdi.. Ersin'e her top geldiğinde ıslık sesleri.. Çok sağlıksız bir ortam vardı.. Böyle bir maçtan 3 puan almak bir can bir nefestir.. Geceye Orkun damgasını vurdu.. Siyah beyazlı takımın en çok eleştiri altındaki ismi Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ı ipten aldı.. Cerny'nin beraberlik golünde de etkiliydi (sol taraftan ceza sahasına girip şut çekti, kaleci çeldi, top Cerny'de kaldı ve gol oldu). İkinci yarıda da orta sahada top kapmaları, pasları ve baskısıyla oyunu domine etti. Orkun ligin ilk yarısında gol atamadan bitirmişti ama son haftalarda patladı.. Arka arkaya goller atıyor, asist yapıyor. Beşiktaş'ın formsuz dönemlerinde en güvendiği isimlerden biri oldu, kaptanlık bandıyla sahada liderlik yapıyor. Takım geriden gelip kazanırken o sahneye çıkıp "Ben buradayım" dedi. Bence bu galibiyet momentumu devam ettirir, Orkun da MVP'siydi maçın tartışmasız. Negatif hava (Ersin ıslıkları, yönetim protestoları) biraz dağıldı. Sergen Yalçın'a destek veren taraftar grubu haklı çıktı, "Sergen'le devam" sesleri yükseldi. Bu tür "Kötü oynarken kazanan" galibiyetler, Yalçın'ın 2020-21 şampiyonluğundaki gibi "Krizden çıkış" uzmanlığını hatırlattı. Ama yönetim için aynı şeyleri yazamam.. Serdal Adalı ile tribünlerin bağı kopmuş.. Özetle Beşiktaş 3 puandan öte bir maç kazandı!