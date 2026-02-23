Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 4 puan kaybettiği, Galatasaray'ın zor yendiği Göztepe'yi darmadağın etti... Beşiktaş baştan sonra baskın oynadı... Savunma bu sefer taş gibi oturdu... Agbadou duvar gibi, Murillo hem savunmada hem hücumda harikaydı. Kaptan Orkun skora katkı verirken, milli futbolcu şefliği de mükemmel yaptı... Orta saha Ndidi, Asllani ve Cerny gibi topu hızlı çevirip Göztepe'nin yerleşmesine izin vermedi. Göztepe neredeyse pozisyon üretemedi, ilk kez bu sezon ilk yarıda 2 gol yedi. Hücumda Beşiktaş sürekli saldırdı... Göztepe çıkmak istese, biraz kendini göstermek istese Beşiktaş anında refleks verdi. Tam anlamıyla rakibi boğdular. Murillo'nun golü tam 25 saniyede 8 futbolcunun pasıyla geldi. Bu bile Beşiktaş'ın gelişimini gösteriyor. Hem de ligin en iyi defans yapıp en az gol yiyen takımına karşı… Orkun sezon başında transfer olup biraz adaptasyon süreci yaşasa da 2026'ya girince bambaşka bir seviyeye çıktı. Son haftalarda da öyle bir form tuttu ki Beşiktaş'ı taşımaya başladı... Son 7 resmi maçta sürekli gol veya asist katkısı verdi... Mücadelenin en kilit adamı yine oydu, orta sahayı domine etti, top dağıtımı, yaratıcılık, liderlik... 2 asistle maçı tamamladı. Hepsi üst düzeydeydi. Göztepe sürekli oyuncuya sert yaptı. Onların birinde "Artık yeter" deyip karşılık verince rakibi değil kendisi sarı kartı gördü ve cezalı duruma düştü. Beşiktaş 10 numara top oynayıp 3 altın puan aldı. Tabi ki müthiş taraftarıyla. Ligde en son kasım ayında Fenerbahçe'ye yenilmişti. 15 maçtır devam eden bir çizgisi var. Bu da Beşiktaş'ın daha iyi yolda olduğunun net bir göstergesi. İnsan düşünmeden edemiyor, daha önce neredeydiniz!