İşte Formula 1’in müthiş dönüş hikâyesi: 5 ayda ilmek ilmek işlendi

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışmalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı süreci koordineli bir şekilde yürüttü. Türkiye’nin güvenli ülke oluşu, istikrarı ve İstanbul’un cazibesi yarışların gelmesinde en önemli etkendi

Türkiye'ye Formula 1'in yeniden dönmesinin perde arkasında büyük bir çaba ve yaklaşık 5 aylık yoğun bir süreç var. Öncelikle şunu belirtelim: Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 5 ay önce başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordineli şekilde süreci yürüttü. Finansal boyutun yanı sıra Türkiye'nin tanıtımı için de özel dosyalar hazırlandı. Son yıllarda ülkenin bir cazibe merkezi haline gelmesi de önemli bir etken oldu. Konu enine boyuna çalışıldı.. Türkiye'nin büyük şirketleri de taşın altına elini koydu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun çabalarını da unutmamak gerekir. Özetle, süreç adeta ilmek ilmek işlendi.

TÜRKİYE BİR CAZİBE MERKEZİ



Yarışların Türkiye'ye dönmesini FIA yönetimi de çok arzu etti. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, "Türkiye, yarışlara ayrı bir heyecan katacak. İstanbul'u özlemiştik" dediler. Ekonomik olarak güçlü finansal yapı ve insan kaynağı da Formula 1 yönetiminin dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca Orta Doğu'daki savaşın içinde yer almaması ve güvenli ülke olması da önemli bir etkendi.

İSTANBUL HAVALİMANI FAKTÖRÜ!



Yarışlar için binlerce kişinin Türkiye'ye gelecek olması ve ulaşım kolaylığı da önemli bir avantaj sağladı. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi ve küresel bir aktarma merkezi haline gelmesi, Türkiye'yi öne çıkaran faktörlerden biri oldu. Uçak kapasitesi ve park alanları dikkat çekti. Formula 1 aslında bir "Taşınan fabrika" gibi.. Takımların tonlarca ekipmanı (araç parçaları, garaj sistemleri), yüzlerce personel.. Medya ve VIP trafiği… Bunların çoğu hava yoluyla taşınıyor. İstanbul Havalimanı'nın yük kapasitesi yüksek.. Çok sayıda direkt uçuş var.. İşte bu da önemli detaydı..

TAKIMLAR DA BİZİ ÇOK İSTEDİ



Formula 1 takımları da ulaşım ve organizasyon açısından İstanbul'u tercih ettiklerini açıkça ifade etti. Ayrıca İstanbul Park'ın birçok piste göre teknik avantajlara sahip olması da önemli bir etkendi. Pilotlar arasında yapılan değerlendirmelerde de İstanbul seçeneğinin öne çıktığı görüldü. Öyle ki pistin en meşhur kısmı 8. viraj. Dört apexli (çok nadir bir tasarım) yüksek hızda dönülüyor.. Lastikleri inanılmaz zorluyor.. Bu viraj, pilotlar için adeta "Beceri testi". Birçok sürücü burayı F1'deki en keyifli virajlardan biri olarak görüyor.



EN SEVİLEN PİST

PİSTİN temeli 2003 yılında, büyük uluslararası vizyonu ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılmış; ilk yarışın startı 2005 yılında yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.

PIST, 5 bin 338 km uzunluğundadır ve 14 viraja sahiptir.

TESİSLER, yaklaşık 2 bin 166 dönüm arazi üzerinde kuruludur.

İSTANBUL Park yaklaşık 125 bin seyirci kapasitesine (75.000 koltuk, 50.000 kişilik doğal seyir alanı) sahiptir.

İSTANBUL Park; alan, yatırım bedeli ve seyirci kapasitesi açısından Cumhuriyet tarihimizin en büyük spor tesisidir.

İSTANBUL Park, saat yönünün tersine dönülmesi, iniş çıkışları, teknik karakteristiği ve çok meşhur sekizinci virajı ile Formula 1 dünyasının halen en çok sevilen ve pilotlar arasında en çok beğenilen yarış pistlerinden birisidir.

PİSTTE 2027'deki Formula 1 yarışı öncesinde, modernizasyon çalışmaları yapılması ve pistin içine uluslararası bir karting pistinin inşa edilmesi planlanmaktadır.



BAŞKAN DUYURDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde yaptığı konuşmada Formula 1'in 5 yıl boyunca Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

5 MİLYAR $ GELECEK

Formula 1, Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla 2027'den itibaren 5 yıl boyunca Türkiye'de olacak. Her organizasyon ülkemize yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlayacak. Daha önceki yarışlar ülkemizde 20 milyon kişiye ulaşmıştı. Türkiye'deki ilk yarışı tribünlerden 110 binden fazla kişi izlemişti ve Türkiye rekoru kırılmıştı.



TURİST AKINI YAŞANACAK!



5 yıllık planlama ile birlikte Türkiye'de yapılacak yarışta ekonomik olarak da büyük katkı alınacak. Nisan ayındaki Suudi Arabistan ve Bahreyn yarışları iptal edilirken Türkiye, 2027'deki yarışlarla birlikte spor turizminde de büyük gelir elde edecek. Go Türkiye kampanyaları sayesinde onbinlerce turistin de sadece Formula 1 için İstanbul'a akın etmesi bekleniyor.



827 MİLYON KİŞİ İZLEDİ



FORMULA 1 2025 sezonunda, 180'den fazla ülkede, 827 milyondan fazla TV izleyicisine; tribünlerde ise 6,7 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

Organizasyonun küresel seyirci portfoyünün %43'ü 35 yaşın altında.

Aralarında Ferrari, Mercedes, Audi, Cadillac, Alpine (Renault), Ford, Honda gibi markaların da bulunduğu 11 takım ve 22 sürücü, sezon boyu 24 yarışta mücadele ediyor.

Formula 1'in sosyal medya hesaplarının toplam takipçisi 115 milyona ulaşırken 2025 paylaşımları 2.3 milyar etkileşim aldı. Bu rakamlarla Şampiyonlar Ligi ve NBA'i geride bıraktı.

Formula 1 izleyicisinin %42'si kadınlardan oluşuyor.



BAK VE ERSOY KONUŞACAK

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün İstanbul Park'ta olacak. Saat 10.30'da basınla buluşacak olan iki bakan, soruları yanıtlayacak. Projeyi anlatacak ve yapılacak yenilikleri paylaşacak.