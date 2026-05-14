Trabzonspor'un artık klasikleşen bir oyun karakteri var. Bordo-mavililer maçların ilk bölümünde frene basıyor, ikinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Dün oynanan mücadele de bunun en net örneklerinden biriydi. Karşılaşmanın kırılma anı ise Trabzonspor'un geriye düştükten sonra panik yapmamasıydı. İlk baskıyı doğru paslarla kıran Karadeniz ekibi, topu bilinçli kullanmaya başlayınca kontrolü yavaş yavaş eline aldı. İlk yarıda geçiş savunmasında ciddi problemler yaşayan Trabzonspor, orta sahadaki pas temposunu artırınca oyunun yönü tamamen değişti. Finali getiren unsur ise kaliteli ayakların sorumluluk alması oldu. Ve gelelim gecenin yıldızına… Muçi'ye… Kalitesini bir kez daha gösterdi. Herhalde Trabzonspor hiç düşünmeden bu oyuncuyu kadrosuna hemen katar. Aslında Muçi'yi (toplam 15 gol, 7 asist) sezon boyunca izlerken insanın aklına ister istemez Sergen Yalçın geliyor. Beşiktaş'ta yeterince değerlendirilemeyen bir oyuncunun Trabzonspor'a hayat vermesi, siyah-beyazlı takım adına da ayrı bir sorgulama konusu. Eğer Beşiktaş'ın elinde Muçi seviyesinde bir yıldız olsaydı, bugün ligde ve kupada çok farklı şeyler konuşulabilirdi. Fatih Tekke'ye de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Genç bir oyuncunun yeniden özgüven kazanmasını sağlamak önemli bir meziyet. Tekke, sadece takımı finale taşımadı; aynı zamanda bir yıldızı yeniden ayağa kaldırdı.