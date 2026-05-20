Galatasaray ile Mauro İcardi arasındaki ilişki, artık sadece futbol meselesi değil!. Bu hikâyenin içinde aidiyet var, tribün aşkı var, yıldız gücü var… Ama bir yandan da sert gerçekler var. Yaş, maaş dengesi, disiplin, yeni yapılanma ve teknik planlama... Bugün Galatasaray yönetiminin önündeki soru çok net: Efsane ile devam mı, yoksa doğru zamanda vedalaşmak mı? Bir kere Dursun Özbek ile İcardi'nin menajeri Pino pazartesi günü masaya oturdu ve kartlar açıldı.. Galatasaray 5.5 milyon Euro'luk bir bonus paketi sundu. Anlaşma olmadı... Peki İcardi niye kalmalı, niye gitmeli!

İcardi hâlâ bu ligin en özel bitiricilerinden biri. Fizik olarak eski seviyesinde olmasa bile ceza sahası içindeki sezgileri ve gol kalitesi fark yaratıyor. Büyük maç oyuncusu olması da hâlâ çok önemli bir artı.

Taraftarla bağı tartışılmaz. "Aşkın Olayım" artık sadece bir tezahürat değil; G.Saray tribün kültürünün parçası. Çocukların formalarında hâlâ onun adı yazıyor.

Ayrıca Avrupa faktörü var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde geniş kadro kurmak isteyen bir takım için İcardi gibi bir yıldızın alternatif olması büyük lüks olabilir. Özellikle Osimhen gibi elit santrforun arkasında.

33 yaş sonrası özellikle forvet oyuncularında kırılma dönemidir. Diz problemi ve sakatlık geçmişi Galatasaray'ın önündeki en büyük risklerden biri. Kulüp artık geleceği de düşünmek zorunda.

Osimhen transferiyle takımın yeni santrfor hiyerarşisi oluştu. Osimhen artık net şekilde projenin merkezinde. Böyle bir tabloda İcardi'nin ikinci planda kalmayı kabul edip etmeyeceği büyük soru işareti.

Yabancı sınırı da başka bir gerçek. Yönetim daha genç, atletik ve uzun vadeli yatırım olacak bir forvet profiline yönelmek istiyor. Bu nedenle kadro planlamasında duygusal değil stratejik karar alınacak.

Bir diğer detay ise teknik ekip cephesi. Buruk ile İcardi arasında eskisi kadar güçlü uyum olmadığı kulislerde uzun süredir konuşuluyor. Futbolda bu tarz ilişkiler bozulduğunda süreç genellikle geri dönüşsüz hâle gelir. Peki G.Saray ne yapacak? Özbek yönetimi denge siyaseti yürütüyor. İcardi gibi bir figürü doğrudan göndermek, taraftar tepkisini beraberinde getirecek. Masaya düşük maaşlı, daha sınırlı rol içeren bir teklif konuldu. Yani G.Saray kararı biraz da oyuncunun vermesini istiyor. Böylece ne tribünle karşı karşıya gelecekler ne de "Efsanesini gönderen yönetim" görüntüsü oluşacak. Şu an görünen tablo şu: G.Saray ile İcardi arasında kötü ayrılık değil, kontrollü ve duygusal bir veda ihtimali giderek güçleniyor. Ya da sunulan 1 yıllık teklifi kabul eder ve takımda kalır!

BAHANELERE SIĞINACAK BİR HOCA GELMEMELİ!

Sergen Yalçın sonrası yeni teknik direktör seçimi sadece "iyi hoca" meselesi değildir. Kulübün ekonomik yapısına, hedeflerine ve soyunma odası dengesine uygun isim bulunması da gerekiyor. Çünkü bugün Türkiye'de teknik direktörler artık sadece saha içini değil, krizi, medyayı ve baskıyı da yönetmek zorunda.. Kaçmayacak biri lazım.. "Proje hocası" romantizmi yapmayacak.. Kulüp yeniden bir futbol aklı kurmak zorunda. Her sezon teknik direktör değiştirip sil baştan yapmak artık sürdürülebilir değil. Yeni gelecek hoca transfer politikasının merkezinde de olmalıdır. Çünkü bugün başarı sadece kenardaki isimle gelmiyor; doğru planlama, doğru kadro mühendisliği ve sabır gerekiyor. Yeni teknik direktör kim olursa olsun, taraftarın görmek istediği şey artık bahane değil; net bir oyun kimliği.