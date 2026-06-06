Fenerbahçe seçimlerinin geçmişine baktığımızda, projelerin yarıştığı dönemler gördük. Mali tabloların konuşulduğu kongreler de oldu. Ancak bu kez tablo farklı. Sanki başkanlık seçimi değil, transfer dönemi yaşanıyor. Son günlerde gündeme gelen isimlerin sayısı bile bunu anlatmaya yetiyor. Her iki taraf da taraftarın ve kongre üyelerinin karşısına güçlü vaatlerle çıkıyor. Bunun nedeni de aslında çok açık. Fenerbahçe'nin 12 yıllık şampiyonluk özlemi… Bu kadar uzun süre zirveden uzak kalınca, camianın öncelikleri de değişiyor. Tek seçenek bu!. Kimsenin sabrı kalmıyor. Kimse plan dinlemek istemiyor. Herkes aynı soruyu soruyor: "Bu takım ne zaman şampiyon olacak?'' Bu yüzden hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım cephesinin ortak noktası şampiyonluk vurgusu. Üstelik yalnızca hedef olarak değil, adeta bir söz olarak ifade ediliyor. Hakan Safi tarafında transferler ön planda. Özellikle Paolo Maldini isminin gündeme gelmesi dikkat çekti. Çünkü burada mesele yalnızca bir futbol adamını getirmek değil. Futbolun yönetim aklına dair bir mesaj vermek. Kongre üyeleri bu tür hamlelere önem verir. Aziz Yıldırım tarafında ise farklı bir yaklaşım var. Stat ve mali projeler de konuşuluyor. Kulübün geleceğine dair yatırımlar anlatılıyor. Ancak son günlerde transfer başlığının bu cephede de daha fazla yer kapladığını görüyoruz.

Aslında seçimi belirleyecek konu çok net. Kongre üyeleri üç sorunun cevabını arıyor. Teknik direktör kim olacak? Takıma hangi oyuncular gelecek? Ve en önemlisi; Fenerbahçe 12 yıllık hasreti bitirebilecek mi? Geri kalan her şey ikinci planda... Teknik direktör konusunda da ilginç bir tablo var. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakıldığında yerli teknik adam fikrine daha yakın olduğu görülüyor. Bu yüzden Aykut Kocaman ismi kulislerde sıkça konuşuluyor. Aziz Bey, Aykut Kocaman'la konuştum ama anlaşmadım dedi.. Hakan Safi tarafında ise beklenti yabancı bir teknik direktör. Sosyal medyada birçok isim dolaşıyor. Antonio Conte bunların en dikkat çekeni. Böyle bir ismin yaratacağı etkiyi tahmin etmek zor değil. Ancak futbol yalnızca büyük isimlerle kurulmadığı gibi seçimler de yalnızca manşetlerle kazanılmıyor.

Bugün iki aday son kez kürsüye çıkacak. Belki transfer listeleri konuşulacak. Belki projeler anlatılacak. Ama sandığa gidildiğinde kongre üyelerinin aklında tek bir konu olacak: Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapacak?