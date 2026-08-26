Fenerbahçe için Lyon karşılaşması yalnızca bir rövanş değil, aynı zamanda takımın Avrupa sahnesindeki karakterini gösterme fırsatı. Şampiyonlar Ligi grupları çok yakın. Şimdi yapılması gereken, ilk maçtaelde edilen küçük avantajı doğru oyun planıylasonuca taşımak. Bu maçın en kritik bölgesi şüphesiz orta saha olacak. Kante ve Guendouzi'nin performansı, Fenerbahçe'nin kaderini doğrudan etkileyebilir. Lyon'un Tolisso, Tessmann ve Morton'dan oluşan orta saha üçlüsüne nefes aldırmamak gerekiyor. Fenerbahçe bu bölgede üstünlüğü ele geçirirse hem oyunun temposunu kontrol eder hem de Lyon'un hücum organizasyonlarını daha başlamadan bozabilir.

GEÇİŞLERDE HIZLI OLUNMALI

Sadece mücadele etmek yetmez. Top kazanıldığı anda geçişlerde hızlı olunmalı. Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri geniş alanlar. Greenwood'un kanatta yaratacağı genişlik, Lyon savunmasının dengesini bozabilir. İlk maçta Kerem'in yaptığı asist,bu planın ne kadar değerli olduğunu zatengöstermişti. Bu kez Kerem yok. Dolayısıyla aynı görevi üstlenecek oyuncunun sorumluluk alması, çizgide genişlik yaratması ve doğru zamanda cezasahasına servis yapması gerekiyor.

LUKAKU 11'DE GÖREV ALMALI

Gözler elbette forvet hattında olacak. Eğer Lukaku hazır ve formdaysa, böyle bir maça ilk 11'de başlaması Fenerbahçe adına önemli bir avantaj olabilir. Belçikalı yıldız fiziksel gücü ve savunma arkasına yaptığı koşular kadar ceza sahasındaki varlığıyla da Lyon savunmasını yıpratacaktır. Muriqi ve Talisca da Fenerbahçe'nin önemli hücum kozları. Ancak Lukaku'nun büyük maç tecrübesi ve Avrupa seviyesindeki karakteri, böyle karşılaşmalarda ekstra bir fark yaratabilir.

SAVUNMADA SIKINTI VAR

Fenerbahçe'nin savunmada rehavete kapılmaması gerekiyor. İlk maçta Openda'nın kafa golü, Lyon'un duran toplarda ve kanat ortalarında ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Aynı hataların tekrarlanması, eldeki avantajın bir anda kaybolmasına neden olabilir. Ederson'un oyun kuruculuğu da bu noktadabüyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin Lyon baskısı karşısında uzun toplara mahkûm olmadan, kısa ve doğru paslarla oyunu geriden kurması gerekiyor.

KALİTE FARKI ORTAYA KONMALI

F.Bahçe'nin ihtiyacı olan şey korkak futbol değil ama kontrolsüz cesaret hiç değil. Cesur ama akıllı oyna. Erken gol için fırsatları zorla, orta sahayı kilitle, Greenwood ile kanatları etkili kullan, ceza sahasında fiziksel üstünlüğünü hissettir ve savunmada disiplinini koru. Tur hâlâ F.Bahçe'nin elinde. Şimdi mesele, sahip olunan avantajı korumak değil; kalite farkını sahaya koyarak Lyon'a karşı oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmek. F.Bahçe bunu başarırsa, Avrupa gecesinin sonunda konuşacağımız şey "Tur nasıl kaçtı?" değil, "F.Bahçe turu nasıl bu kadar net geçti?" olacaktır.