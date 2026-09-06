Sezonun ilk derbisini kimse kaybetmek istemez. Hele iki takım da dünya kadar yatırım yapmışsa… Fenerbahçe'nin ise bu maçta önemli bir avantajı vardı: Taraftarı ve kendi sahası. Nitekim maçın ilk bölümünde de sahada daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi. Orta sahada Kante ve Guendouzi iyi mücadele etti, savunma hattı Beşiktaş'a fazla alan bırakmadı. Greenwood ve Oğuz da hücumda etkili olmaya çalıştı. Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tutan, daha istekli ve daha organize bir görüntü verdi. Ancak ikinci yarıyla birlikte işler değişti. Fenerbahçe'nin yaratıcılığı düştü, hücumdaki etkinliği azaldı. İrfan Can'ın yerine Kerem girdi. Beklenti, Kerem'in hızı ve hareketliliğiyle Fenerbahçe'nin hücumuna yeniden canlılık getirmesiydi. Ancak tribünlerin aklındaki isim başkaydı: Talisca… Sahi, böyle bir oyuncu nasıl gönderilir? Beşiktaş'ın eşitliği yakalamasının ardından maçın dengesi tamamen değişti. Özellikle 50 ile 76. dakikalar arasında siyah-beyazlılar neredeyse tek kale oynadı. Fenerbahçe kendi sahasına çekilirken Beşiktaş peş peşe fırsatlar yakaladı. Fakat karşılarında Ederson vardı. Brezilyalı kaleci, bu sezon Fenerbahçe'nin adeta taşıyıcısı haline geliyordu sanki! Kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan Ederson, Beşiktaş'ın baskısının arttığı bölümde kalesinde devleşti. Son bölüm ise adeta gelecek golün habercisiydi. Vlahovic net fırsatlar yakaladı, Trossard etkili oyunuyla dikkat çekti. Gol sanki "geliyorum" diyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, Vlahovic'in yorulduğunu görmesine rağmen Sırp golcüyü oyundan almadı. Israr etti, güvendi. Ve haklı çıktı. Çünkü maçın kaderini belirleyen gol Vlahovic'ten geldi. Derbiler böyledir. Bazen 90 dakika boyunca ne yaptığınızdan çok, kritik anda hangi oyuncuya güvendiğiniz önemlidir. Fenerbahçe maça iyi başladı, Beşiktaş geri döndü. Ederson, Fenerbahçe'yi oyunda tuttu, İtaliano ise Vlahovic'e güvendi. Son sözü de Sırp yıldız söyledi. Sezonun ilk derbisi bir kez daha gösterdi ki; büyük yatırımlar, yıldız isimler ve dolu tribünler elbette çok şey ifade ediyor. Ama derbileri çoğu zaman küçük ayrıntılar, doğru kararlar ve büyük oyuncular belirliyor.