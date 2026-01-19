MUSTAFA ÇULCU

Alanyaspor maça adeta golle başladı. Takımın oyun aklı Hadergjonaj müthiş vurdu bir topun geçeceği kadar olan o boşluktan topu geçirdi. F.Bahçe çabuk toparlandı beraberliği buldu. Fenerbahçe ilk yarı etkisizdi, tel tel döküldü. Korneri yok rakibine faulü bile yok. F.Bahçe ikinci yarıya etkili ve istekli başladı. Oosterwolde topa agresif olacağına rakibe olunca sıkıntılar yaşıyor. Maestro- Talisca pozisyonunda Tedesco'nun tepkisi yersizdi, itiraz etti, sarı gördü, ceketini çıkarıp fırlattı. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı ama hakemler cesaret edip ihraç edemediler! Alanya iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince intihar etti. Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı. Kötü oyuna rağmen zor deplasmanda Fenerbahçe'yi ipten aldılar. Mehmet Türkmen'in 12. kural faul ve fena hareketlerdeki yorum ve karar kalite sorunu devam ediyor. 8'de rakip ceza alanı içinde ilerleyen Semedo'ya yandan gelip kalça ile giren ve oyuncuyu dağıtan Duarte'nin bu eylemi sahada penaltıydı ama hakem çözemedi. 20'de Asensio'nun kapalı koluna gelen topta ve 38 de Ogundu-Skriniar pozisyonunda Alanyaspor penaltı bekledi devam kararları doğru penaltı yok. 11'de top Aliti'den çok net kornere gitti hakemler aut verdiler. Mehmet Türkmen bazı hatalarına rağmen maçtan ülke futbol ikliminde iyi çıkmayı bildi.

***

İKİ POZİSYON DA PENALTI OLMAZ!



Kocaelispor oyuna daha organize ve baskılı girdi, golü erken buldu. Golden sonra devamlılık gelmedi geriye yaslandı. Oyun kontrolü Trabzonspor'a geçti. Hava şartları ve zemin nedeniyle Muçi ve Oulai gibi oyuncular topla ince işler yapamayınca Trabzonspor yerden oynamayı bırakıp kanatlardan yüksek ortalara döndü ve beraberliği yakaladı. Onuachu'dan seken toplarla attığı gollerine alıştığımız Augusto bu kez kafa ile 9. golünü buldu. Zubkov çok çalıştı. Beklenmedik kaleci ve stoper değişikliği Kocaelispor'u kontrollü oynamaya sevk etti. Karşılıklı ataklar oyunda heyecanı yükseltti. Kadro kalitesi daha yüksek olan Trabzonspor, Muçi ile uzatmalarda galip gelmeyi bildi.

Fiziksel temasın çok olduğu oyunda zemin ağırlaştıkça hakem Deniz Kayatepe'nin işi zorlaştı. Nwaiwu ikili mücadelede dönerken Haidara'nın ayağına kazara basıyor, kart olmaz. Oulai'yi formasından çekerek durduran Churlinov'a sözlü ikaz olmaz net sarı göstermeliydi. 40'ta Trabzonspor penaltı bekledi, Muçi kendini kolay bıraktı, devam kararı doğru. 45+2'de Ahmet'in dokunuşunu hisseden Olaigbe itilmiş gibi süsledi, penaltı olmaz, devam kararı doğru. Muçi'ye çıkan sarı yanlış. Muçi'nin golü öncesi atak başlangıç fazında hava topu mücadelesinde ortak topa yükselen iki oyuncunun kafa teması öncesinde Nwaiwu'nin kolu Petkovic'in sırtında ve oyuncuyu bozuyor. Bu faul kararını sahada hakem verecek. VAR karışmaz. Kayatepe iyi götürdüğü maçta bu kararı ile sınıfta kaldı.