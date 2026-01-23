MUSTAFA ÇULCU

Fenerbahçe maça muhteşem tribün şovları ve atmosfer eşliğinde hızlı ve önde agresif baskı ile başladı. Aston Villa ilk 15 dakika Fenerbahçe'yi tarttı sonra oyunu Premier lig temposuna çekti. Milan Skriniar ayakta kalan oyuncuydu. Ters kanatta oynayan ve bocalayan Semedo'nun kanadını çok etkili kullandılar. Kaleci Ederson müthiş oynadı. Tedesco'nun hamleleri özellikle Talisca oyuna girince Fenerbahçe daha etkili olmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu alan buldu, hareketlendi. Fenerbahçe çok istedi ama başaramadı.

UEFA 1. kategori hakemi Portekizli Luis Godinho 40 yaşında. Kendisini Midtjylland- Fenerbahçe (2-2) ve Bulgaristan-Türkiye (1-6) maçlarından hatırlıyoruz. Daha 2. dakikada Buendia, İsmail Yüksek'in ayağına öyle bir bastı ki sarı kartsız geçilebilecek bir kontrolsüz hareket değildi, pozisyonu kaçırdı. Temaslı oyuna izin veren, oynatma isteği yüksek bir hakem. Bunu abartınca bazı faulleri kaçırdı. Maçın sertleşmemesi oyuncuların UEFA korkusu veya saygısından. Pozisyonlara yakın olacağım derken 43'te kendisine top çarptı. Çarpmadan gelen topta Rogers'ın attığı golde iptal doğru. A.Villa'nın 65'te attığı gol açık ofsayt, Kerem'in 75'de attığı golde ilk hamlede Duran da açık ofsayttı. İptaller doğru... Ofsaytlar çok açık ve net ama iptaller VAR'dan geldi. Her iki yardımcı hakem de sınıfta kaldı. Karşılaşma 28 faul, 9 sarı kartla tamamlandı. Önceki gün G.Saray maçının hakemi Kovacs'ın yönetimi şiir gibiydi dün akşam ise Godinho'nun ki ise mısra arası kaldı.